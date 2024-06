(Belfast) Jadis, des paramilitaires du conflit nord-irlandais y étaient enfermés, aujourd’hui on fait du whisky : une ancienne prison de Belfast a été reconvertie en distillerie, et accueille désormais un flot de touristes et d’amateurs.

Peter MURPHY Agence France-Presse

Bâtie il y a 178 ans, la prison de Crumlin Road, dont l’enceinte protège quatre ailes épaisses de granit gris, représente « une part emblématique de l’histoire de Belfast », souligne le maître distillateur Graeme Miller.

« On veut lui rendre justice » en ramenant la fabrication du whisky dans la capitale nord-irlandaise et « dans un bâtiment d’une telle importance », explique à l’AFP cet homme de 53 ans après avoir montré à un groupe de touristes cellules reconverties et processus de fabrication du whisky.

Le « calme » et la « quiétude » dont il profite en arrivant chaque matin tranche avec l’ambiance qui régnait autrefois en ces lieux.

Le conflit nord-irlandais a fait 3500 morts pendant trois décennies de violences, jusqu’à l’accord de paix du Vendredi saint de 1998.

Pour nombre d’Irlandais, la prison de Crumlin Road, située dans le nord-ouest de la ville, un épicentre du conflit, évoque émeutes, attentats à la bombe, et évasions.

« Je passais ici en voiture avec ma mère et mon père quand j’étais petit et voyais les barrières devant et les hauts grillages », raconte Graeme Miller, qui a grandi près de la capitale nord-irlandaise.

Après sa fermeture en 1996, l’aile A de la prison avait été laissée à l’abandon.

Elle a connu une métamorphose après un investissement de 30 millions de livres sterling (35 millions d’euros) de la Belfast Distillery Company, soutenue par des fonds américains et le gouvernement britannique.

Les épais murs de pierre et l’alignement de cellules a représenté un « défi » pour installer la distillerie dans cet espace, souligne-t-il.

« De petites pièces pour y mettre des choses comme des compresseurs d’air, ça fonctionne bien, mais parfois, il fallait faire rentrer à l’intérieur dans quelques cellules sur trois étages du matériel pour manipuler les céréales qui devraient être dehors », raconte-t-il.

L’endroit fait désormais travailler plus de 30 personnes, y compris des distillateurs et le personnel d’accueil des visiteurs.

Il a aussi fait renaître à la fois une marque longtemps en sommeil, « McConnell’s Irish Whisky », qui remonte à 1776, et la fabrication du whisky à Belfast, qui a décliné dans les années 1930 après la fin des exportations à cause de la prohibition aux États-Unis.

« Nous apportons emploi et savoir-faire qui n’ont plus été utilisés à Belfast depuis des années », souligne fièrement Graeme Miller.

La gnôle de la geôle

« On n’est toutefois pas les premiers à distiller du whisky dans cette prison », raconte à un groupe de touristes anglais venant de Nottingham le guide Ross Wade.

« Les détenus faisaient leur mixture maison avec des fruits fermentés, des biscuits et de la levure, mais leur spécialité n’était pas aussi bonne que notre whisky », plaisante le jeune homme de 27 ans.

Plus de 25 000 personnes ont au fil des années été incarcérées dans cette prison ouverte en 1846, notamment des suffragettes, des paramilitaires républicains irlandais ou loyalistes britanniques, des meurtriers ou encore des escrocs à la petite semaine.

Parmi ses détenus célèbres figurent l’ancien président Eamon de Valera, l’ancien commandant de l’IRA Martin McGuinness, devenu vice-premier ministre nord-irlandais après le conflit.

La prison avait ouvert ses portes comme attraction touristique en 2012, mais espère attirer encore plus de visiteurs.

Selon Graeme Wade, elle complète d’autres lieux comme le musée consacré au Titanic, construit à Belfast.

« On s’attend à accueillir environ 100 000 visiteurs chaque année, en particulier à la haute saison, quand bateaux de croisière et cars de visiteurs arrivent à Belfast », souligne-t-il.

« Une expérience absolument formidable », tranche après avoir visité la distillerie Simon Simmons, un touriste.

« Étant originaire de Grande-Bretagne, on a absolument entendu parler des Troubles en Irlande du Nord », explique le responsable informatique de 54 ans.

« On n’avait pas nécessairement entendu parler de cette prison, mais on était au courant de ce qui se passait en grandissant », souligne-t-il. « C’est une bonne chose que l’on construise quelque chose sur cette histoire ».