(Paris) Découvrir Paris et la France sur les pas des héros de séries au succès mondial comme Emily in Paris ou Lupin : la plateforme Netflix et l’organisme de promotion du tourisme français à l’étranger s’allient pour surfer sur la mode du « ciné tourisme ».

Agence France-Presse

Selon une étude réalisée pour Netflix auprès de publics américains, japonais et allemands, les spectateurs qui ont regardé des programmes français sur la plateforme sont trois fois plus susceptibles de désigner la France comme leur première destination de voyage.

« On avait l’intuition qu’il y avait un effet Netflix et que le fait de regarder ces films et ces séries contribuait à donner envie de s’intéresser à la France et de voyager en France », explique à l’AFP Marie-Laure Daridan, directrice des relations institutionnelles Netflix. Et « on a eu envie d’aider à amplifier ce phénomène ».

Le phénomène du « ciné tourisme », qui consiste à choisir sa destination de vacances en fonction de ses films ou séries favoris, n’est pas nouveau, mais s’amplifie grâce au succès des plateformes de streaming.

« Nous savions déjà que les films étaient un vecteur important de tourisme, mais cela a été confirmé » avec le succès des aventures de Lupin alias Assane Diop, inspiré du gentleman cambrioleur Arsène Lupin créé par le romancier Maurice Leblanc et Emily in Paris, explique à l’AFP Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France, l’organisme qui promeut les destinations touristiques françaises à l’international.

Du partenariat entre Netflix et Atout France est né un guide sur l’internet (Netflix-en-France.fr) qui propose, en anglais et en français, des thématiques comme « La France rêvée d’Emily », la jeune Américaine francophile incarnée par Lily Collins ou « Le Paris caché de Lupin »… et devrait s’enrichir au fil des nouvelles séries ou saisons.

Mais Atout France et Netflix ont « sorti du guide les destinations déjà très fréquentées », précise Mme Daridan, pour éviter de générer du surtourisme, tel que le subit la station balnéaire d’Étretat où se déroule L’aiguille creuse, épisode le plus connu des aventures de Lupin, submergé de fans de la série.

Ainsi, n’apparaissent dans le guide que les destinations qui ont donné leur accord.