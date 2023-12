À partir de juin, les groupes seront limités à 25 personnes, soit environ la moitié de la capacité d’un autobus touristique, et l’utilisation de haut-parleurs sera interdite.

(Milan) La ville italienne de Venise a annoncé samedi de nouvelles limites sur la taille des groupes touristiques. Il s’agit de la dernière mesure visant à réduire la pression du tourisme de masse sur la ville connue pour ses canaux et ses gondoles.

À partir de juin, les groupes seront limités à 25 personnes, soit environ la moitié de la capacité d’un autobus touristique, et l’utilisation de haut-parleurs, « qui peuvent générer de la confusion et des perturbations », sera interdite, a indiqué la Ville dans un communiqué.

La responsable municipale chargée de la sécurité, Elisabetta Pesce, a déclaré que ces mesures visent à améliorer la circulation des groupes dans le centre historique de Venise ainsi que dans les îles très visitées de Murano, Burano et Torcello.

La ville a déjà annoncé son intention de tester cette année une nouvelle redevance pour les touristes d’un jour. Les frais de 5 euros (7,31 $) par personne seront appliqués pendant 29 jours de pointe entre avril et la mi-juillet, y compris la plupart des week-ends. Il vise à réguler les foules, à encourager des visites plus longues et à améliorer la qualité de vie des habitants de Venise.

L’agence culturelle des Nations unies a cité l’impact du tourisme sur la fragile ville lagunaire comme un facteur majeur dans sa décision d’inscrire Venise sur la liste du patrimoine en péril de l’UNESCO.

La ville a réussi à s’en sortir une première fois en limitant l’arrivée de grands navires de croisière via le canal de la Giudecca, et de nouveau en septembre, lorsqu’elle a annoncé le déploiement d’un tarif pour les excursionnistes, qui avait été retardé en raison du déclin du tourisme pendant la pandémie de COVID-19.