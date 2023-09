(Munich) La bière coule à flots alors que des millions de personnes se rendent à Munich, en Allemagne, pour célébrer l’ouverture officielle de l’Oktoberfest.

Associated Press

Avec le cri traditionnel « O’zapft is », pouvant être traduit par « elle est tirée (la bière) », le maire Dieter Reiter a inséré le robinet dans le premier fût, samedi midi, ouvrant officiellement les 18 jours de festivités.

Les fêtards vêtus des traditionnelles salopettes courtes « lederhosen » et robes « dirndl » se sont rassemblés, samedi matin, sur le terrain du festival de la capitale de La Bavière, remplissant des dizaines de tentes traditionnelles, en attendant de recevoir leur première chope de bière d’un litre (deux pintes).

Quelques minutes avant que le premier fût ne soit mis en service, sous les acclamations de la foule, le gouverneur bavarois Markus Soeder a demandé aux festivaliers s’ils étaient prêts pour le début de l’Oktoberfest.

« Je ne peux dire qu’une chose : c’est le festival le plus beau, le plus grand et le plus important au monde », a-t-il déclaré.

L’Oktoberfest attire généralement environ six millions de visiteurs chaque année. L’évènement n’a pas pu avoir lieu en 2020 et en 2021, alors que les autorités étaient aux prises avec la COVID-19, mais il est revenu en 2022.

Une chope d’un litre coûte cette année entre 12,60 euros et 14,90 euros (18,16 à 21,48 dollars canadiens), soit une augmentation d’environ 6 % par rapport à l’année dernière.

Le 188e Oktoberfest se déroule jusqu’au 3 octobre.