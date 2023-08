Canicule en Grèce

L’Acropole fermée aux heures les plus chaudes

(Athènes) L’Acropole d’Athènes a fermé ses portes vendredi aux heures les plus chaudes de la journée et le fera aussi samedi entre 11 h 30 et 17 h 30 en raison de la canicule qui frappe le pays comme une partie de l’Europe, a annoncé la ministre grecque de la Culture.