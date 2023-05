Pèlerinage pyrénéen sur le fil franco-espagnol

Pour ceux qui peinent à trancher le cruel dilemme entre une petite randonnée dans les Pyrénées françaises et une balade sur ses versants espagnols, il existe une magnifique possibilité permettant de ménager la chèvre et le chou. Et si l’on parle de chou, c’est justement parce que cela se dit « col » dans la langue de Cervantès, et que notre trajet du jour transite par les cols de Bessata et du Somport, pour un jeu d’équilibriste le long de la frontière franco-espagnole.