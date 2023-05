Sugar Sammy a habité Paris de 2017 à 2019, dans le quartier Montorgueil, dans le 2e arrondissement. « Dès 2015, j’ai passé beaucoup de temps à Paris pour m’imprégner de la culture et pouvoir écrire un spectacle. Je voulais vivre comme un Parisien. J’ai beaucoup marché, pris les transports en commun, bu des cafés. Je dis souvent : on vit à Montréal, on subit Paris ! » L’humoriste, juge à la populaire émission La France a un incroyable talent ces cinq dernières saisons, nous fait découvrir ci ses dix bonnes adresses dans la Ville Lumière.

Babylone Bis

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BABYLONE BIS Babylone Bis

C’est un restaurant afro-antillais où on mange des spécialités comme le poulet braisé. « C’est tellement bon ! L’endroit est fréquenté par des vedettes comme Lenny Kravitz ou Stevie Wonder et les noctambules. L’accueil est incroyable, on y allait après les spectacles avec toute l’équipe, car le restaurant est ouvert toute la nuit ! C’est bien d’y aller en groupe, car il y a beaucoup d’ambiance. »

34, rue Tiquetonne, 2e

Twinkie

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TWINKIE BREAKFAST & LUNCH Twinkie

« J’adore ! Une des choses difficiles à trouver à Paris, c’est un brunch qui ressemble à ce qu’on mange en Amérique du Nord, car en France, on mange pain, croissants et viennoiseries. Alors si tu veux manger des œufs, des pancakes, un brunch américain, c’est la bonne adresse ! Les propriétaires sont géniaux et sont devenus des amis, car j’y allais souvent. »

167, rue Saint-Denis, 2e

Uma Nota

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’UMA NOTA Uma Nota

Restaurant fusion-brésilien-japonais, où on mange ceviche, croquettes brésiliennes et crevettes. « Je n’avais jamais vécu ça de ma vie, mais c’est tellement intéressant comme concept et comme mélange. L’ambiance est très branchée. J’aime le design du restaurant, sur deux étages avec une belle hauteur de plafond, et le métissage des cultures. Le vendredi ou samedi soir, j’y allais en tête-à-tête avec ma blonde ou entre amis. »

86, rue Réaumur, 2e

Klay

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE KLAY PARIS Klay

C’est une salle de sport chic, dans un bâtiment rénové. « Il y a un spa, un hammam et un restaurant, c’est très haut de gamme. Je me suis gâté. J’avais trouvé un coach et j’y allais quatre à cinq fois par semaine ! Les Parisiens sont tous minces, ils marchent tellement et il faut dire que les portions dans les restaurants sont si petites… qu’ils ne mangent rien ! J’aime les portions d’adulte d’un Nord-Américain, alors je m’entraîne comme un Nord-Américain ! »

4 bis, rue Saint-Sauveur, 2e

Le Point Virgule

PHOTO LIONEL CHARRIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le Point Virgule, une petite salle mythique de Paris

« J’ai commencé ma première série de spectacles au Point Virgule, cette petite salle mythique de 100 places, où beaucoup d’humoristes français devenus des stars ont débuté et rodent encore leurs spectacles. C’est dans cette salle que j’ai pu tester mon spectacle et le réajuster. Elle est située en plein cœur du Marais, un quartier très agréable. »

7, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 4e

Jacques, bar de l’hôtel The Hoxton

PHOTO TIRÉE DU SITE DU JACQUES’BAR Jacques, bar de l’hôtel The Hoxton

C’est un petit bar à cocktails dans l’hôtel The Hoxton. « Plus je vieillis et plus j’apprécie le calme quand je sors, pas de musique forte, j’aime les ambiances feutrées. Le Jacques est un bar relax, où je passais un bon moment avec ma blonde. »

30-32, rue du Sentier, 2e

Le bar Chaumont de l’hôtel Bachaumont

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’HÔTEL BACHAUMONT Le bar Chaumont de l’hôtel Bachaumont

Sugar Sammy est souvent allé dans ce bar à l’ambiance feutrée et intimiste. « Ce bar est très calme, c’est un lieu secret ou presque, situé dans le très bel hôtel Bachaumont, très agréable. »

18, rue Bachaumont, 2e

Le Compas

PHOTO AGENCE WEBCOM, TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DU COMPAS Le Compas

Ce bistrot parisien très convivial est le lieu où Sugar Sammy a pu observer les Parisiens à ses débuts. « J’y allais pour prendre un café et j’observais tout ce qui se passait ! Je suis même devenu ami avec les serveurs. Je leur posais des questions. Ils m’ont aidé quand j’avais besoin de références ou de bonnes adresses. Au début, ils sont froids, mais il faut les apprivoiser et, quand on devient ami avec un Parisien, c’est comme la famille ! »

62, rue Montorgueil, 2e

Kapunka

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU KAPUNKA–CANTINES THAÏS Kapunka

« Il y a plusieurs Kapunka dans Paris, c’est un restaurant thaïlandais qui est une valeur sûre, c’est délicieux, pad thaï, curry… J’apprécie vraiment la cuisine thaïlandaise, pleine de saveurs. »

51, rue Saint-Sauveur, 2e

Bien Bien

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU BIEN BIEN Bien Bien

Une autre adresse thaïlandaise, cette fois un restaurant familial établi depuis 1988. « On ne se trompe pas en allant manger à cette adresse, la cuisine thaïlandaise est délicieuse, simple et savoureuse. »

30 bis, rue Bergère, 9e