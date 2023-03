Athènes, fin juin 2022. Il est 19 h 30, le soleil décline doucement sur la ville. Nous sommes sur le toit de l’hôtel Central, un verre de vin blanc local à la main, la vue sur l’Acropole est superbe. Nous profitons de ce moment où la lumière est douce et la chaleur de la capitale grecque, moins étouffante.

Athènes et son agglomération, c’est près de 3,2 millions d’habitants ; le centre de la ville est composé de quartiers très différents, des monuments, des taxis qui klaxonnent, des immeubles défraîchis… et, surtout, une ambiance vibrante. On peut voir l’Acropole, au loin, à partir de très nombreux endroits de la ville, et chaque fois qu’on y jette un regard, on se dit que c’est ici, sur cette colline sacrée, que se trouve le symbole de notre civilisation.

Athènes n’est pas une ville aussi esthétique que Rome ou Paris, mais c’est une ville attachante, pleine de surprises, qu’il faut apprivoiser. Il est agréable d’y passer quelques jours, à son rythme, car on s’aperçoit que de trop nombreux touristes traversent la ville au pas de course, s’y arrêtent à peine 24 heures, le temps de visiter l’Acropole, et partent ensuite vers une des îles les plus fréquentées du pays, que ce soit Santorin, Mykonos ou la Crète.

Trop chaude, trop achalandée, la capitale de la Grèce ? J’y ai passé quatre jours, avec mon mari et nos deux enfants de 10 et 11 ans, à la fin du mois de juin. Il faisait 30 degrés, la chaleur tout comme l’affluence touristique étaient tout à fait supportables.

« On a eu une année record en 2019 avec 33 millions de touristes en Grèce, puis après deux ans de pandémie, ils sont revenus en grand nombre en 2022, avec 27,8 millions de touristes », explique Ioanna Dretta, présidente de Marketing Greece. « C’est une destination très aimée des vacanciers, ils apprécient la culture ancienne et moderne, la gastronomie, les îles, la mer et les plages. Il y a tant de choses à découvrir et l’important, c’est de vivre une expérience authentique », dit-elle.

Des incontournables, des découvertes

Indémodable Acropole

PHOTO OLIVIA LÉVY, LA PRESSE Le théâtre Odéon d’Hérode Atticus est toujours utilisé lors de grands évènements.

PHOTO OLIVIA LÉVY LA PRESSE Les Caryatides, ces statues féminines qui soutiennent le temple d’Érechthéion 1 /2



Évidemment, la visite de l’Acropole est incontournable, et il est conseillé d’y aller dès l’ouverture le matin ou en fin d’après-midi. L’Acropole et ses monuments forment un ensemble architectural incroyable. Perché sur la colline sacrée depuis plus de 2500 ans, il y a le Parthénon, monument dédié à la déesse Athéna et temple de Poséidon. Puis sur le côté nord de l’Acropole, on admire les six Cariyatides, ces statues féminines qui soutiennent le temple d’Érechthéion. On se dirige vers le versant ouest pour découvrir le théâtre Odéon d’Hérode Atticus, qui est d’ailleurs toujours utilisé pour des évènements.

Ne manquez pas le musée de l’Acropole, l’air climatisé vous rafraîchira pendant que vous admirez les trésors exposés. Dans ce bâtiment moderne ouvert en 2009, on peut voir près de 4000 objets et statues provenant des fouilles archéologiques de l’Acropole. Le café sur place est très agréable pour faire une petite pause et la terrasse offre une vue magnifique sur l’Acropole.

Flâner à Plaka et à la place Monastiraki

PHOTO OLIVIA LÉVY, LA PRESSE Il est agréable de se promener dans le quartier Plaka, à Athènes.

PHOTO OLIVIA LÉVY, LA PRESSE Un délicieux gyros pris en terrasse près de la place Monastiraki 1 /2



Plaka, au pied de l’Acropole, est le plus vieux quartier de la ville. On s’y promène dans les rues très étroites, en s’arrêtant pour manger un gyros, délicieux (et très abordable) sandwich grec sur pain pita, dans une des nombreuses tavernes, ou encore pour boire un café froid, une spécialité locale. C’est dans ce quartier que se trouve la porte d’Hadrien, une grande arche érigée en 131 en hommage à l’empereur romain Hadrien.

On se dirige ensuite vers la place Monastiraki, qui est toujours très animée, du matin au soir. On flâne à travers les marchands ambulants de châtaignes grillées, entrant au passage dans les boutiques du marché aux puces, le meilleur endroit pour faire quelques achats. Il y a les fameuses sandales grecques en cuir, des robes qui rappellent celles des déesses, des bijoux, de l’huile d’olive et les chaussons grecs avec pompons (on en a acheté, on adore !). La place Monastiraki est appréciée des touristes et des Athéniens, car c’est un point de rencontre où il y a de nombreuses terrasses et boutiques, où s’arrêter pour manger (taverne Thanasis), boire un verre (A for Athènes, un resto-bar avec terrasse sur le toit), mais aussi pour visiter des sites archéologiques comme l’agora romaine et l’agora antique.

Du ballet et du sport

PHOTO OLIVIA LÉVY, LA PRESSE Les evzones, gardes présidentiels, devant le parlement grec

PHOTO OLIVIA LÉVY, LA PRESSE Le jardin national, à Athènes. Il est très agréable de s’y promener. 1 /2



La relève de la garde fait partie des choses à voir à Athènes et on est très surpris par ce « ballet » sur la place Syntagma, devant le parlement. Toutes les heures, les evzones (gardes présidentiels) assurent la garde du tombeau du soldat inconnu. Vêtus de leur costume traditionnel composé d’un béret rouge et d’une jupe à 400 plis, ils se déplacent et nous impressionnent en faisant de grands mouvements, de manière très synchronisée. Juste à côté de la place Syntagma, on vous conseille d’aller faire un tour au jardin national ; il est très agréable de se perdre dans les allées ombragées de ce grand jardin luxuriant.

Dans un autre quartier de la ville, moins touristique, se trouve le stade panathénaïque qui est un monument splendide pour les amateurs de sport et d’architecture. Ce stade antique de forme allongée a été inauguré en 330 av. Jésus-Christ et a été restauré pour accueillir les premiers Jeux olympiques de l’ère moderne, en 1896. Il accueille encore aujourd’hui des évènements sportifs, et a servi lors des Jeux olympiques de 2004. On se prend en photo sur le podium en s’imaginant avec une médaille olympique au cou, la foule qui vibre, et on s’y croit ! Un ami grec nous a indiqué un restaurant juste à côté, le Vyrinis. Assis sur la terrasse de la cour arrière, avec des clients qui habitent le quartier, on y déguste de très bons plats grecs dans une ambiance très locale… et on se dit qu’à Athènes, il y a un véritable art de vivre à découvrir !

Des vols directs Montréal-Athènes sont proposés par Air Canada et par Air Transat (du 27 mai au 1er octobre).