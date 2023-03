(Ericeira, Portugal) En 2011, Ericeira devenait le deuxième endroit sur la planète nommé réserve mondiale de surf. Une reconnaissance – la seule en Europe – qui a chamboulé le destin de ce village de pêcheurs paisible, en faisant une destination prisée de ceux qui parcourent le monde à la recherche des plus belles vagues. Ici, ils sont servis !

Pour se rendre à Ericeira à partir de Lisbonne, il suffit d’attraper le bus à la gare de la capitale lisboète (ou de louer une voiture). Après une heure et demie à admirer le paysage d’une route vallonneuse qui sillonne le continent, on arrive dans ce village de la côte atlantique qui a connu une croissance incroyable depuis son accession au nec plus ultra dans le monde du surf : sa nomination au titre de réserve mondiale de surf par World Surfing Reserves (WSR).

Depuis 2009, ce programme mis sur pied par la coalition Save the Waves s’est donné comme mission de protéger les écosystèmes de surf de la planète. À ce jour, seuls 12 endroits offrant aux surfeurs des « vagues exceptionnelles » peuvent se targuer d’en faire partie, dont Bahià de Todos Santos (Mexique), Gold Coast (Australie), Huanchaco (Pérou), Malibu (Californie)… et Ericeira, la seule réserve sur le continent européen.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Vue sur une petite rue pavée aux maisons badigeonnées à la chaux baignées par la lumière de fin de journée

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Falaises rocheuses, petites baies, plages privées… Voilà le genre de panorama qu’offre Ericeira.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Les vagues sont impressionnantes !





Avec ses huit kilomètres de côtes, parsemée de maintes zones de surf pour tous les niveaux, Ericeira attire les surfeurs depuis longtemps. Dès les années 1970, le petit village de pêcheurs est devenu la destination des surfeurs portugais. Mais avec cette nomination, le paisible endroit dominé par les falaises rocheuses offrant des vues magnifiques sur de petites baies parsemées de plages isolées a accédé à une notoriété mondiale.

En découvrant pour la première fois la Praia da Baleia, la plage la plus rapprochée du village, mon cœur chavire : la vue est à couper le souffle. Et nul besoin d’être accro aux vagues pour tomber sous le charme d’Ericeira. Mais évidemment, je n’allais pas me déplacer jusque-là sans me mouiller un peu…

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Les vagues sont fortes et puissantes à Ericeira.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Des petits groupes du genre, on en croise partout à Ericeira.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE En haute saison, les vagues sont prises d'assaut par les amateurs.





À l’eau !

« Ericeira était très différente il y a 10 ans. Il y a 20 ans ? Vous n’imaginez même pas ! » Joaquim Pipio sait de quoi il parle : il est né ici. Il a fondé en 2016 avec ses deux amis João Pontinha et Pedro Kikas, également du coin, 3 Surfers, une des nombreuses écoles de surf d’Ericeira – il y en aurait actuellement plus de 40. Il va sans dire, la popularité du lieu attire dans son sillage bien des entreprises qui y flairent la bonne affaire.

« Pas de doute, tout ce développement a été très bien pour Ericeira, qui n’était qu’un minuscule village de pêcheurs. Mais quand c’est trop, c’est trop ! Il ne faudrait pas perdre notre authenticité », ajoute celui que tout le monde surnomme Pipio.

PHOTO FOURNIE PAR 3 SURFERS João Pontinha, Pedro Kikas et Joaquim Pipio sont les « trois surfeurs ».

« La ville a connu un gros boom depuis 2011. Mais avant d’être un endroit couru par les touristes, il y avait des locaux qui venaient ici. Et les légendes locales, ce sont ces gars-là ! Tout le monde les connaît », lance Carla Almeida, qui s’occupe du marketing de 3 Surfers.

Bref, je suis bien tombée pour m’initier au surf à Ericeira. Comme je ne suis pas montée sur une planche depuis une bonne décennie, je m’en tiens à une classe pour débutants, avec quelques autres voyageurs de passage : une Allemande et trois Suisses, qui ont déjà fait quelques classes avec 3 Surfers depuis qu’ils sont arrivés à Ericeira, il y a quelques jours.

PHOTO FOURNIE PAR 3 SURFERS João donne ses instructions à un groupe attentif.

João, qui sera notre prof aujourd’hui, nous amène à Praio do Matadouro, un endroit adapté à notre talent… encore à prouver. Septembre tire à sa fin, et l’eau de l’Atlantique est d’un froid cinglant. Heureusement, combinaison et chaussons nous protègent. Après quelques instructions et étirements d’usage, c’est l’heure d’affronter les vagues, encore plus intimidantes de près. Même en ce début de basse saison, il y a une horde de surfeurs et d’instructeurs dans l’eau. Au moins, chaque école a son « territoire ». « Parfois, l’été, on a de la difficulté à voir la couleur de l’océan, tellement il y a du monde ! », remarque João, selon qui les meilleurs moments pour visiter Ericeira sont le printemps et l’automne.

Un à un, nous nous élançons, tentant de nous redresser sur la planche et de glisser quelques secondes en position debout. João prodigue chaque fois ses précieux conseils. La marée monte et les vagues sont de plus en plus féroces. La puissance de l’océan est incroyable et, malgré le froid, j’ai chaud à force de combattre le courant et les vagues, qui me font reculer chaque fois que je tente d’attraper une autre vague. Une petite dernière, et c’est l’heure de sortir de l’eau. Je contemple l’océan et sa force sauvage. Et je comprends encore mieux pourquoi Ericeira est devenue l’une des destinations de surf les plus populaires sur la planète… et vole des cœurs sur son passage.

Où dormir PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RESERVA FLH HOTELS ERICEIRA L’artiste locale Ana de Jesus a imaginé le design de l’hôtel.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RESERVA FLH HOTELS ERICEIRA Parmi les commodités offertes, un succulent buffet déjeuner.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RESERVA FLH HOTELS ERICEIRA L’hôtel compte 26 jolies chambres sur cinq étages.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM FLH_HOTELS Un grand espace « zone surf » au sous-sol est aménagé pour rincer et sécher ses combinaisons et planches.





Ouvert en 2019 par le groupe FLH (Feels Like Home), qui a aussi des adresses à Lisbonne et Porto, Reserva est un établissement pensé sur mesure pour les voyageurs – notamment les surfeurs – qui passent par Ericeira. L’artiste locale Ana de Jesus a imaginé le design de l’hôtel, décliné dans des tons de bleu et de sable. L’hôtel compte 26 jolies chambres sur cinq étages, certaines offrant une superbe vue sur la petite ville et l’océan de leur terrasse privée. Parmi les commodités offertes, une grande aire commune lumineuse au rez-de-chaussée, un succulent buffet déjeuner et un grand espace « zone surf » au sous-sol pour rincer et sécher ses combinaisons et planches. Consultez le site du FLH Reserva (en anglais) Où manger PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BALAGAN ERICEIRA Balagan propose un menu d’inspiration méditerranéenne.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BALAGAN ERICEIRA Balagan est située sur la promenade longeant la Praia da Baleia.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU TIK TAPAS Tik Tapas est une destination populaire à Ericeira.



Les adresses pour se sustenter ne manquent pas à Ericeira. Coup de cœur pour Balagan, idéalement situé près de la Praia da Baleia. L’endroit plein de charme sert une cuisine d’inspiration méditerranéenne, avec plusieurs options végés : houmous, mezzés divers, flatbreads garnis, à accompagner d’un latté ou d’un verre de rosé. Le soir venu, Tik Tapas est un endroit couru. Mieux vaut réserver ! Authentique et chaleureux, le resto sert une grande variété de tapas traditionnels d’inspiration portugaise. Consultez le site de Balagan (en anglais) Consultez la page Facebook de Tik Tapas Où flâner PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Les rues pavées sillonnent le village, facile à explorer à pied.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Un couple prend une pause pour admirer la vue.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE Un parc à skate pour s’amuser (ou regarder !) est offert gratuitement au Boardriders Quicksilver.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE La boutique-café Boardriders Quicksilver

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE La plage des pêcheurs, pour attraper le soleil couchant à Ericeira.

PHOTO IRIS GAGNON-PARADIS, LA PRESSE L'apéro avec cette vue ? On dit oui !









Pas besoin de chercher midi à quatorze heures pour trouver quoi faire à Ericeira (outre le surf, bien sûr) : il suffit de longer la côte, à pied, pour admirer la richesse du paysage. Il y a tout ce qu’il faut pour s’emplir les yeux de beauté, pendant des kilomètres. Près de la Praia da Empa, impossible de manquer le Boardriders Quicksilver et son « Hollyskate », où petits et grands font aller leurs planches à roulettes. En plus d’être une boutique, l’endroit est un café doté d’une terrasse ensoleillée où siroter un verre – il y a même un comptoir où commander des bols poké. Après une journée bien remplie, faites un détour par la promenade Largo das Ribas, qui offre la vue sur le port de pêche, puis descendez prendre un bain de soleil à la « plage des pêcheurs » et boire un rafraîchissement au Kayak Bar, petit bar éphémère ouvert de mai à octobre. Consultez le compte Instagram du Boardriders Quicksilver