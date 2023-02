France

Les Alpes revisitées

C’est le plus vaste domaine skiable du monde. Un paysage de carte postale à couper le souffle, limite intimidant, soyons francs, pour les skieurs québécois du dimanche que nous sommes. Et puis une destination qui a tant à offrir, c’en est étourdissant. Nous avons passé sept jours en Savoie. On y serait restés un mois. Minimum !