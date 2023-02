(Londres) Un site préhistorique majeur, surnommé le « Stonehenge du Nord » en raison de ses similarités avec le célèbre et énigmatique complexe néolithique, a ouvert vendredi au public dans le nord de l’Angleterre après avoir été cédé à l’État.

Agence France-Presse

Les Thornborough Henges sont un ensemble de trois mystérieuses structures circulaires vieilles de 3500 à 2500 ans avant J. C.. Ils représentent l’un des sites préhistoriques les plus anciens du pays et rappellent ainsi Stonehenge, dans le sud-ouest de l’Angleterre, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont les pierres dressées formant un ensemble de cercles mystérieux qui attirent chaque année des milliers de personnes pour la fête païenne du solstice.

L’agence gouvernementale chargée de la protection du patrimoine, Historic England, a annoncé vendredi qu’elle ouvrait le site au public. Selon elle, il s’agit « probablement du site antique le plus important entre Stonehenge (sud-ouest de l’Angleterre, NDLR) et les îles Orkney en Écosse ».

Les vestiges sont encore largement visibles mais n’ont pas été très bien préservés, le site ayant été massivement cultivé au fur et à mesure des années. Vu du ciel, on distingue clairement les larges cercles.

Le site néolithique représente « un lien avec nos anciens ancêtres, à travers des milliers d’années, inspirant un sentiment d’émerveillement et de mystère », a réagi le directeur d’Historic England, Duncan Wilson.

« Nous sommes ravis d’avoir acquis ce site très important pour la nation, en veillant à ce que ces magnifiques monuments soient en sécurité et soient préservés pour les générations à venir. »

L’ouverture au public fait suite à un accord qui remonte à 2016 dans lequel la société de construction Tarmac avait cédé le site, après des années de polémiques sur l’exploitation de carrières par l’entreprise dans la zone.

Comme Stonehenge, les spécialistes pensent que le nombre immense de personnes qui ont dû être mobilisées pour la construction du site indique à quel point il était important dans la société de l’époque.

Selon les recherches, le site était visible à des kilomètres à la ronde. Les larges cercles, de plus de 200 mètres de diamètre, étaient surement des lieux de rassemblements pour des cérémonies mais ont également pu servir de lieux de rencontres et de commerce.

« Le site de Thornborough Henges a un énorme potentiel pour aider à raconter l’histoire du Royaume-Uni », a réagi le premier ministre Rishi Sunak, également député local, espérant de nombreux visiteurs pour « ce joyau méconnu de notre histoire ».