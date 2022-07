Munich et les horreurs indélébiles de la guerre

(Munich) Munich est une très belle ville, agréable à parcourir, propre et cosmopolite, riche d’une vingtaine de musées et d’une multitude de lieux d’intérêt à visiter — notamment un des plus grands parcs urbains au monde —, mais c’est aussi le berceau du nazisme et de l’irrépressible ascension d’Adolf Hitler, pire tyran de l’histoire. Une mémoire que l’on a appris à cultiver parce qu’on ne voulait surtout pas qu’elle se répète, et pourtant…