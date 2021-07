Le Paseo del Prado et le parc du Retiro au Patrimoine mondial de l’UNESCO

(Madrid) Le Paseo del Prado et le parc du Retiro, le cœur vert de Madrid, ont été inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, ont annoncé dimanche l’organisation et le gouvernement espagnol qui a salué « une reconnaissance méritée ».

Agence France-Presse

« Le Paseo del Prado et le Buen Retiro, un paysage des arts et des sciences, en #Espagne, est désormais inscrit sur la Liste du #PatrimoineMondial de l@UNESCO. ¡Felicidades ! », a tweeté l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.

Cet ensemble, situé dans le centre historique de Madrid, est formé du Paseo del Prado, une large avenue arborée, où se trouve notamment le musée du Prado, et le parc du Retiro, un espace vert de 125 hectares très fréquenté par les Madrilènes.

« Madrid et toute l’Espagne se félicitent aujourd’hui » de cette « reconnaissance bien méritée d’un espace de la capitale qui valorise notre héritage historique, artistique et culturel », a déclaré sur Twitter le premier ministre Pedro Sanchez.

L’UNESCO salue un site qui « incarne une nouvelle conception de l’espace urbain et un modèle d’urbanisme remontant à la période de l’absolutisme éclairé du XVIIIe siècle », où « des édifices dédiés aux arts et aux sciences se joignent à d’autres, consacrés à l’industrie, aux soins de santé et à la recherche ».

« Tous illustrent collectivement l’aspiration à une société utopique durant l’apogée de l’Empire espagnol », ajoute l’UNESCO, dont la réunion annuelle du Comité du Patrimoine Mondial, organisée à Fuzhou, en Chine, se tient via internet jusqu’à la fin juillet.