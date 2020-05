Heathrow ferme une piste et réduit ses activités

(Londres) L’aéroport d’Heathrow, le plus grand du Royaume-Uni et l’un des principaux « hubs » du transport aérien mondial, va fermer l’une de ses deux pistes et suspendre l’activité liée aux passagers dans deux terminaux face à la chute du trafic en pleine crise du coronavirus.