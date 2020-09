Les gondoles de Venise moins remplies en raison des touristes plus lourds

(Rome) À Venise, il y a le tourisme de masse... et le poids des touristes. Parce qu’elle a constaté que ses visiteurs étaient de plus en plus lourds, la Cité des Doges a récemment décidé de réduire de six à cinq le nombre de passagers autorisés à embarquer sur ses gondoles.