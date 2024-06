(Chicago) La série The Bear a beau être une œuvre de fiction, l’effet qu’elle a eu sur l’engouement pour la scène culinaire de Chicago, lui, est bien réel.

« Cette émission est vraiment bonne pour notre ville. Chicago est montrée tel qu’il est », nous confie Curtis Duffy, un des chefs les plus célébrés de la ville des vents, tandis qu’il nous fait visiter son restaurant, Ever, un vendredi matin. « Quand j’ai fini par regarder The Bear – disons que de voir le chaos d’une cuisine de restaurant à la télé quand je rentrais à la maison le soir ne me tentait pas des masses ! – je me suis senti vraiment fier de ma ville et d’y vivre. On entend souvent parler de la criminalité, mais ça fait du bien de la voir présentée sous un angle positif. »

PHOTO TIRÉE D’IMDB Le restaurant Ever apparaît dans The Bear ; l’acteur Adam Shapiro y incarne le chef de cuisine du « meilleur restaurant au monde ».

La table double étoilée Michelin de Curtis Duffy et de son partenaire d’affaires Michael Muser joue le rôle du « meilleur restaurant au monde » dans le septième épisode de la deuxième saison, intitulé Forks. Le personnage de Richie, joué par Ebon Moss-Bachrach, y fait un stage qui donne enfin un sens à sa vie. Le gargotier désabusé se découvre une envie profonde de servir et de faire plaisir qu’il ne croyait pas avoir en lui.

PHOTO AUDE GUERRUCCI, REUTERS Ebon Moss-Bachrach interprète le rôle de Richie dans la série The Bear.

Curtis Duffy a lui-même trouvé un sens à sa vie lorsqu’il a découvert la cuisine, à l’adolescence. Son histoire personnelle est tragique, comme on peut le voir dans le frappant documentaire For Grace (2015) – on vous épargne volontairement les divulgâcheurs. Regardez-le. Si certains téléspectateurs ont pu faire des liens entre sa vie et celle, fictive, de Carmy, personnage principal de The Bear, le vrai chef affirme qu’il n’en est rien.

PHOTO TIRÉE D’IMDB Carmy, le personnage principal de The Bear, est incarné par Jeremy Allen White.

« C’est sûr qu’il y a des liens, mais pas ceux que les gens pensent. Le réalisateur et scénariste Christopher Storer et sa sœur Courtney, qui est productrice culinaire de l’émission, ont mangé chez Grace quand j’y étais. On se connaît. Mais au bout du compte, The Bear, c’est leur histoire. Ils ont grandi à Chicago et Christopher est un ami d’enfance de Chris Zucchero, propriétaire de Mr. Beef, la sandwicherie qui sert d’inspiration pour celle de la série. »

Lorsqu’on le questionne sur sa propre motivation à viser l’excellence absolue, comme Carmy, Curtis parle de son inébranlable éthique personnelle.

Je me dois d’être excellent dans quelque chose. Je veux être le meilleur dans ce que je fais. Ce n’est jamais assez. Ce sera assez quand on me mettra six pieds sous terre. Curtis Duffy, chef

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La cuisine d’Ever est divisée en stations ultra-efficaces.

Chose certaine, The Bear a encore plus braqué les projecteurs sur Ever. « C’est difficile de savoir quelles réservations sont liées à l’émission, mais chose certaine, les clients veulent maintenant voir où telle et telle scène ont été tournées. Ça arrive tous les soirs. Alors on leur montre tout ça », raconte le chef, qui a reçu l’équipe de tournage des troisième et quatrième saisons quelques jours avant notre visite. De nouvelles scènes y ont été tournées.

Chicago brille

Les projecteurs semblent aussi avoir été braqués sur la ville en entier. « L’impact sur l’intérêt grandissant pour la scène culinaire de Chicago est immense, car, enfin, les restaurants les plus travaillants et créatifs d’une des plus grandes destinations gastronomiques mondiales sont mis de l’avant », déclare Sam Toia, président de l’Illinois Restaurant Association. Les retombées sont difficiles à chiffrer pour l’instant, mais elles sont tangibles.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE After est sans doute un des plus beaux bars à cocktails de Chicago, pour ne pas dire de l’Amérique !

After, le superbe bar à cocktails voisin d’Ever, qui appartient également à Curtis Duffy et à Michael Muser, apparaît aussi dans l’émission. Sa cuisine y est déguisée en laboratoire danois, où le personnage de Marcus fait un stage de pâtisserie de haut vol, dans le quatrième épisode de la deuxième saison. Nous y passons pour siroter un dernier cocktail le vendredi soir et l’ambiance y est à la fois festive et raffinée.

Une autre « vedette » de la deuxième saison est Kasama. C’est ici que la sous-chef Sydney commence son exploration des restaurants de Chicago pour remettre ses papilles en place et trouver l’inspiration pour son menu. Elle y a donné rendez-vous à Carmy, le personnage principal, qui finalement ne vient pas.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La salle à manger de Kasama est beaucoup plus tranquille le soir que le jour, alors que les gens font la queue.

Le soir de notre repas très difficilement réservé au Kasama, notre gentil serveur Angelo, qui a quelques répliques dans l’émission, parle de l’expérience post-The Bear.

C’est sûr qu’il y a encore plus de gens qui font la queue devant le restaurant le jour. Et, souvent, ils veulent manger exactement ce que Sydney a commandé : le sandwich déjeuner avec le hashbrown qu’elle ajoute dedans, l’adobo aux champignons, la tartelette à la mangue et un latte au matcha. Angelo, serveur au Kasama

Mais ce serait dommage de se limiter à un seul dessert si vous allez chez Kasama puisque la copropriétaire Genie Kwon (avec son mari et co-chef Timothy Flores) est une pâtissière d’exception. Commandez le croissant signature à la truffe à vos risques et périls, toutefois. Ce n’est pas pour tout le monde !

PHOTO SINNA NASSERI, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le chef Matty Matheson sur le tapis rouge des Golden Globes en janvier dernier.

Les Montréalais ont aussi très indirectement des liens avec The Bear. La gastronomie est un petit monde. Le chef vedette Matty Matheson, qui joue le rôle de Neil Fak dans la série, en plus d’être consultant culinaire et producteur, est un bon ami de plusieurs restaurateurs de chez nous, comme Danny Smiles (Le violon) et Marc-Olivier Frappier (Mon lapin), entre autres. Malheureusement, nos tentatives d’obtenir une entrevue avec la désormais star du « petit écran » ont échoué.

Une partie des frais de ce voyage a été payée par l’office de tourisme Choose Chicago, qui n’a exercé aucun droit de regard sur le contenu de ce reportage.