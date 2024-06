La série The Bear est une incroyable vitrine pour la restauration de la Ville des vents. Les adresses qui suivent ne sont qu’un petit échantillon de la diversité des cuisines qui se trouvent dans la métropole multiculturelle également reconnue pour sa cuisine mexicaine (un peu hors du centre), son quartier chinois, ses pizzas et ses excellents bars à cocktails (avec ou sans alcool). Régalez-vous !

Ever/After

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le design d’Ever est particulièrement graphique.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Curtis Duffy est chef copropriétaire d’Ever et d’After. 1 /2



C’est un des restaurants les plus chics et les plus chers de Chicago. Il faut aimer les décors austères et les grandes « expériences » culinaires. Contrairement à l’Ever de The Bear, celui de la « vraie vie » a deux étoiles au Guide Michelin, et non trois. Le restaurant précédent du tandem Curtis Duffy/Michael Muser, Grace, avait atteint les trois macarons. Ça ne saurait tarder pour la grande table du quartier Fulton Market. Faute de budget – on doit s’attendre à payer au moins 500 $ US par personne avec l’accord –, nous n’avons pas mangé à Ever. Pour une ambiance un brin plus décontractée, mais néanmoins très élégante – le bar ressemble à un ovni de luxe ou à une méduse –, on peut se contenter du lounge voisin, After, qui sert également des petits et des grands plats beaucoup plus accessibles et d’excellents cocktails avec ou sans alcool.

Consultez le site d’Ever (en anglais)

Consultez le site d’After (en anglais)

Kasama

Kasama PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ce petit restaurant du quartier East Ukrainian Village a deux personnalités bien distinctes. Le jour, la pâtisserie de la copropriétaire Genie Kwon est à l’honneur.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mais il faut faire la file pendant au moins une heure pour y avoir accès ! Drôle de coïncidence : tandis que nous soupions à Kasama, Antonio Park recevait le couple de propriétaires dans son restaurant de Toronto pour un repas à plusieurs mains. C’est d’ailleurs grâce au chef montréalais que nous avons pu obtenir une des très convoitées réservations du soir.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ce sandwich-déjeuner avec galette de longanitsa, une saucisse typique des Philippines, est exactement celui que commande Sydney dans The Bear. Elle y ajoute un hashbrown.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Du jeudi au samedi soir, les chefs Genie Kwon et Timothy Flores préparent un menu dégustation de 10 ou 11 services dont l’addition est étonnamment salée. La cuisine gastronomique est subtilement influencée par les origines philippines de Tim.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ce saumon au beurre blanc au tamarin avec œufs de truite fumés était un des 11 services de notre repas du soir.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ce plat de bœuf, surmonté de feuilles de chou légèrement carbonisées, servi avec son bouillon de trempage, a été un coup de cœur du menu du soir.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Vu le prix de l’addition et la difficulté à obtenir une table le soir, on vous suggère fortement de prendre votre mal en patience pour plutôt bruncher au Kasama, du mercredi au dimanche, entre 9 h et 15 h.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ces magnifiques pâtisseries vous attendent ! 1 /8















Consultez le site de Kasama (en anglais)

Avec

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’étroite salle d’Avec dans le quartier West Loop est en bois du plancher au plafond.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Ce houmous garni de viande peut être un repas en lui-même.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le poulet rôti se mange en shawarma et il est bien généreux.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Qu’ils contiennent de l’alcool ou pas, les cocktails d’Avec sont excellents. 1 /4







L’adresse originale, dans le quartier West Loop, a une des décos les plus reconnaissables de toute la ville. On la voit dans le quatrième épisode de la deuxième saison, tandis que la sous-chef Sydney demande conseil au (vrai) restaurateur Donnie Madia aux cheveux poivre et sel. En bois du plancher au plafond, l’étroite salle à manger est encore aussi bondée 20 ans plus tard. Et, pour y avoir mangé il y a cinq ans, je vous confirme que la cuisine, qui fait un grand tour du bassin méditerranéen en crudos, mezzes, focaccias et shawarmas, y était toujours aussi excellente lors de notre passage à la fin d’avril. Un deuxième Avec, plus spacieux, a vu le jour dans le quartier River North en 2021. Le groupe qui possède ces deux restaurants, One Off Hospitality, est également propriétaire de plusieurs autres belles adresses, dont The Publican (et ses rejetons Publican Quality Meats et Publican Quality Bread), le bar à cocktails Violet Hour, et Dove’s Luncheonnette.

Consultez le site d’Avec (en anglais)

Lao Peng You

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le personnel de Lao Peng You est particulièrement accueillant.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les nouilles dan dan sont bien relevées.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Vous voudrez manger des dumplings comme Sydney dans The Bear. 1 /3





Nous craignions la cohue comme au Kasama, mais, par un beau dimanche après-midi, il restait plusieurs tables pour s’asseoir et manger des dumplings, des nouilles et tofu maison, tous bien relevés d’huile pimentée, avec un thé au lait froid pour atténuer le feu. Le nom de ce resto « à demi chinois » (ce sont les frères propriétaires qui l’affirment) signifie « vieil ami ». C’est une adresse « Apportez votre vin » sans chichis, au personnel accueillant, où l’on mangerait sûrement quelques fois par semaine si West Town était notre lieu de résidence.

Consultez le site de Lao Peng You (en anglais)

Mr. Beef

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Malchance ! Mr. Beef était fermé au moment de notre passage.

Ce fut la déception du voyage ! On avait gardé pour la fin cette institution qui a inspiré l’Original Beef of Chicagoland de The Bear, restaurant familial que Carmy tente de sauver au début de la série. Le propriétaire Chris Zucchero est un ami d’enfance de Christopher Storer, le scénariste et réalisateur de l’émission qui a remporté trois prix Emmy. Pas de chance, un carton collé dans la porte vitrée indiquait que Mr. Beef était fermé du 24 avril au 2 mai. Était-ce pour cause de tournage des troisième et quatrième saisons ? Nous n’avons pu savoir. L’Italian beef sandwich est une des spécialités de la ville aussi connue pour sa pizza deep dish. Il y a évidemment bien d’autres endroits qui en servent à Chicago, dont Johnny’s Beef, qui est l’autre adresse préférée de bien des chefs. Meilleure chance à vous !

Consultez le site de Johnny’s Beef (en anglais)

Pequod’s

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET PEQUODSPIZZA.COM L’individuelle de Pequod’s dans toute sa décadence

C’est probablement la pizzéria la plus mythique de Chicago. Cuite dans une pan, mais avec une pâte plus proche du pain que de la pâte à tarte traditionnelle de la deep dish, la Pequod’s est gourmande à souhait, avec ses rebords de fromage croustillant. L’institution apparaît dans le septième épisode de la deuxième saison. Cousin Richie court chercher une pizza pour des clients du « meilleur restaurant au monde » où il fait un stage, histoire qu’ils ne quittent pas la ville sans avoir goûté à un de ses plats iconiques. Malheureusement, le chef de cuisine lui fait outrage en la découpant à l’emporte-pièce et en y ajoutant du gel de basilic et des micropousses ! Un bon moment pour aller à Pequod’s ? Pour le dîner, entre 11 h et 15 h, du lundi au vendredi, alors que la pizza 7 pouces est à 7,95 $ US.

Consultez le site de Pequod’s (en anglais)