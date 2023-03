Après trois années de pause, il sera à nouveau possible de voyager en train entre Montréal et New York. Amtrak s’est engagée à restaurer le service Adirondack d’ici le 3 avril.

L’entreprise avait mis fin à la liaison en raison de la pandémie. En 2019, l’Adirondack avait transporté 117 490 passagers.

En juillet dernier, Amtrak avait réactivé la liaison entre Toronto et New York, mais n’avait fait aucun geste au sujet de la liaison entre Montréal et New York. Cette attitude avait suscité l’indignation des élus du nord de l’État de New York, comme la représentante Elise Stefanik, qui a multiplié les pressions sur la direction d’Amtrak.

« Les familles du nord de l’État dépendent de l’Adirondack pour leurs besoins de transport », a-t-elle fait savoir dans un communiqué diffusé cette semaine, annonçant du même souffle le retour de cette liaison qui « constitue un important moteur économique, reliant les touristes et nos voisins canadiens avec notre région. »

Une excellente nouvelle pour la métropole

Pour l’industrie touristique montréalaise, le retour de l’Adirondack est une excellente nouvelle.

« Le nord-est des États-Unis, c’est un marché qui est hyper important pour nous, un marché historique, rappelle la porte-parole de Tourisme Montréal, Aurélie de Blois. On parle du train Montréal-New York, mais dans les faits, c’est plus le train de l’État de New York parce qu’il y fait 17 arrêts avant d’arriver à Montréal. »

Des gens de la capitale new-yorkaise, Albany et d’autres grandes villes comme Plattsburgh peuvent ainsi avoir accès à la métropole québécoise, directement au centre-ville.

« On dit que c’est un des trajets les plus pittoresques au monde, affirme Mme de Blois. Pour ceux qui veulent se sentir comme dans un film et regarder les paysages, ça fait une belle aventure. »

De même, les Québécois pourront avoir accès à des régions touristiques comme Ticonderoga et Saratoga Springs. Mais le principal attrait, c’est évidemment New York. À partir de la Grosse Pomme, les visiteurs peuvent également emprunter un autre train pour aller visiter Philadelphie ou Washington.

Pour le trajet Montréal-New York, on parle d’une dizaine d’heures de déplacement. « Même si c’est plus long que l’avion ou la voiture, il reste que c’est plus écologique », souligne Mme de Blois.

Pour l’instant, il n’est pas encore possible de se procurer des billets pour le trajet. Amtrak a fait savoir qu’elle avait commencé à embaucher et à former du personnel de bord et des mécaniciens. Ces employés doivent décrocher une certification de la Federal Railroad Administration avant de pouvoir passer à l’action.