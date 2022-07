Le comédien et animateur Jeff Boudreault est un fou de la moto. Cet été, il a décidé de partir à l’aventure, seul, sur les sentiers du Sud-Ouest américain. Deuxième coup de sonde avec le motard, à la frontière de l’Utah et du Wyoming.

Pierre-Marc Durivage La Presse

« Je suis fatigué, je n’ai pas dormi de la nuit… Hier, j’ai eu l’idée d’aller camper en montagne dans le Wyoming, mais la température a chuté à 4 ou 5 °C ! J’ai gelé comme un creton, si bien qu’à 4 h du matin, j’ai enlevé ma tente en m’éclairant avec ma lampe frontale, et j’ai repris la route ! »

Jeff Boudreault se reposait derrière un hôtel d’Evanston, au Wyoming, quand on l’a joint, au début de la deuxième semaine de son parcours à moto dans les sentiers de la Backcountry Discovery Route (BDR). Après un passage à Moab, au cœur des paysages désertiques de l’Utah, le comédien motard cherchait à changer d’air dans un décor moins aride, mais il n’avait pas prévu que le mercure descendrait aussi bas.

« Quand j’ai quitté le Colorado, je suis passé de 9 à 36 °C, indique Jeff Boudreault. Ce soir-là, je me suis rendu à Mexican Hat, où j’ai dormi dans le moins mauvais des trois motels. Dans le seul resto de la place, je me croyais littéralement dans un film des frères Coen ! » Il a ensuite mis le cap sur Monticello, avant de se rendre à Moab, un trajet beaucoup plus difficile que prévu.

PHOTO FOURNIE PAR JEFF BOUDREAULT Dead Horse Point, qui surplombe le fleuve Colorado et le parc national de Canyonlands

PHOTO FOURNIE PAR JEFF BOUDREAULT Les Four Corners, où se rejoignent les frontières de l’Arizona, du Nouveau-Mexique, de l’Utah et du Colorado

PHOTO FOURNIE PAR JEFF BOUDREAULT La fameuse Balanced Rock, au centre, un autre des nombreux attraits du parc national des Arches

PHOTO FOURNIE PAR JEFF BOUDREAULT Jeff Boudreault en compagnie de son ami Guy Cinq-Mars, dans le pub No Name Bar, à Park City, en Utah

PHOTO FOURNIE PAR JEFF BOUDREAULT De passage chez son ami, Jeff Boudreault en a profité pour enregistrer les voix pour un contrat publicitaire. Il traîne tout son matériel d’enregistrement sur sa moto. 1 /5









Un bout « rough »

« J’avais roulé dans des sections réservées aux experts au Colorado, notamment à travers le California Pass, dans la pluie et la grêle, nous dit-il en riant. Je voulais vivre une aventure, je voulais me mettre dans la merde, j’ai été bien servi ! Mais reste que les sentiers n’étaient pas si difficiles. »

Arrivé à Monticello, je m’étais fait dire que c’était plus rough. J’avais tout ce qu’il faut, alors j’ai tenté ma chance. Je pensais que ça allait me prendre deux ou trois heures, ça m’en a pris six ! Jeff Boudreault

Il a notamment mis 45 minutes à récolter des pierres pour se construire une rampe lui permettant de passer une section autrement infranchissable. « C’est à ce moment-là que Thomas et Marco, deux Français qui habitent aujourd’hui à Saskatoon et Houston, sont arrivés sur leurs Suzuki DR400, raconte notre aventurier. On s’est entraidés, les trois, ils sont vraiment arrivés comme des anges gardiens. Ils m’ont aidé à transporter ma moto en deux occasions ; je me suis aperçu que cette section-là de la BDR, tu ne peux pas la faire tout seul. En fait, c’est davantage une place pour les autoquads... »

PHOTO FOURNIE PAR JEFF BOUDREAULT Les motards français Thomas et Marco ont roulé avec Jeff Boudreault dans les sections les plus ardues de la BDR entre Monticello et Moab, dans l’Utah.

Coup de cœur

Malgré les difficultés et la chaleur, le tronçon Mexican Hat-Moab est l’un des coups de cœur de Jeff Boudreault jusqu’à maintenant. « C’était mon initiation avec le Far West. C’est hallucinant, avec les monuments de pierre rouge et tout, je rêvais de voir ça et j’ai vraiment trippé, même si c’était difficile. J’étais aussi complètement seul, je n’ai vu absolument personne entre Mexican Hat et Monticello. »

L’acteur a finalement passé deux jours à Moab, visitant le parc national des Arches et Dead Horse Point, à l’entrée du parc national de Canyonlands. Après quoi il est allé rejoindre Guy Cinq-Mars, un ami d’enfance aujourd’hui établi à Salt Lake City, où il en a aussi profité pour changer ses pneus, ses plaquettes de frein ainsi que l’une de ses sacoches, endommagées lors d’une chute inattendue la veille.

La suite l’amènera au Nevada en passant par le désert du Grand Lac Salé. De là, il compte finalement passer par Las Vegas avant de rejoindre la BDR californienne, en direction nord. « Je veux faire le touriste un peu plus, car jusqu’à maintenant, j’ai pas mal toujours le derrière assis sur la moto ! Ça n’a l’air de rien, mais c’est brûlant, et je ne veux pas arriver chez nous plus fatigué qu’à mon départ ! »