Ça y est, la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis sera officiellement rouverte le 8 novembre. Envie de vous évader chez nos voisins du Sud prochainement ? Voici six suggestions, à sept heures de route ou moins de Montréal.

Marie Tison La Presse

Valérie Simard La Presse

Silvia Galipeau La Presse

Véronique Larocque La Presse

Une journée dans les Adirondacks

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Bien des randonneurs québécois rêvent de retourner dans les Adirondacks, dans les environs de Lake Placid.

Beaucoup de Québécois attendaient l’ouverture de la frontière américaine pour une chose en particulier : retourner faire de la randonnée pédestre dans les Adirondacks, dans le nord de l’État de New York.

Il y a des sentiers pour tous les goûts, toutes les habiletés, tous les niveaux d’énergie. La plupart peuvent se faire dans le cadre d’une sortie d’une journée à partir de Montréal. Pour recommencer à randonner aux Adirondacks, mieux vaut commencer avec une « petite montagne », comme le mont Hurricane. Le trajet n’est pas particulièrement long (une dizaine de kilomètres aller-retour), le dénivelé n’est pas trop conséquent (650 m environ), mais on a quand même une belle sensation de haute montagne au sommet, avec une vue à 360 degrés et, en prime, une grande tour à feu qui permet de grimper encore pour admirer les montagnes des alentours. Attention, en novembre, c’est déjà l’hiver là-haut et le sentier peut être glacé. Il faut prévoir des crampons, peut-être même des raquettes.

Au retour, on peut faire un autre type de randonnée dans la Main Street de Lake Placid. La petite ville se refait une beauté et la rue principale peut prendre l’aspect d’un chantier — les Montréalais ne devraient pas se sentir dépaysés ! Les commerces sont cependant encore ouverts et ont vraiment hâte de revoir les Québécois.

Déambuler, boire et manger à Portsmouth

PHOTO DENNIS WELSH, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DU NEW HAMPSHIRE Portsmouth est situé au bord de la mer, à une heure de route au nord de Boston.

Moins connue des Québécois que ses quasi-voisines du Maine, Ogunquit et Kennebunkport, Portsmouth au New Hampshire ne manque pas de charme avec son bord de mer, ses bâtiments historiques, ses restaurants, brasseries et boutiques. Cette petite ville (21 000 habitants) est un endroit où il fait bon déambuler… et magasiner, puisque l’État ne perçoit pas de taxe de vente.

Bien que Strawbery Banke, le populaire musée d’histoire en plein air, soit fermé pour la saison, ceux qui s’y rendront pendant les fins de semaine de décembre pourront le découvrir dans sa version illuminée dans le cadre de l’évènement Candlelight Stroll Under the Stars. En hiver, une patinoire y est aussi aménagée.

PHOTO DENNIS WELSH, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DU NEW HAMPSHIRE Le centre-ville de Portsmouth est reconnu pour ses restaurants, ses bars et ses boutiques.

« Ce qu’on apprécie de Portsmouth, c’est que c’est une petite ville qui a une grande richesse culturelle », souligne Victor Navarre, propriétaire, avec Charlotte Reymond, de La Maison Navarre, pâtisserie française et bar à vin qui figure régulièrement dans les listes des meilleures tables de la ville. Ce couple de Français, installé à Portsmouth depuis 2015, suggère d’autres bonnes tables comme Row 34, restaurant de poissons et de fruits de mer, et, tout près de Portsmouth, à Kittery Point (Maine), le bistro 1838. Pour des soirées musicales, consultez la programmation du Music Hall et du Jimmy’s Jazz and Blues Club, qui vient tout juste d’ouvrir dans un bâtiment historique magnifiquement restauré, lequel abrite également le tout aussi nouveau Museum of New Art (MONA).

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA MAISON NAVARRE Au centre-ville de Portsmouth, La Maison Navarre propose des pâtisseries, des macarons, des crêpes, des sandwichs et des salades. À partir de février, des planches de charcuteries, des vins et des fromages seront aussi offerts dans un nouvel espace.

Enfin, Victor et Charlotte suggèrent une balade à Newcastle, une île située face à Portsmouth. « Même un beau jour d’hiver, c’est splendide. Ça fait penser un peu aux paysages de Scandinavie. » Et ce, à seulement une heure de Boston.

Le sommet du Vermont

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’hiver arrive tôt au mont Mansfield, le sommet du Vermont. On pourra y skier l’hiver prochain. En attendant, on peut y randonner.



Tant qu’à retourner au Vermont, pourquoi ne pas voir les choses en grand et grimper jusqu’au point culminant de l’État ? Pour les bons randonneurs, l’ascension du mont Mansfield se fait facilement dans le cadre d’une sortie d’une journée à partir de Montréal.

Il faut se rappeler que l’hiver arrive beaucoup plus tôt dans les montagnes. Il faudra donc prévoir des vêtements très chauds et, possiblement, des crampons et des raquettes.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LAKE CHAMPLAIN CHOCOLATES Pour se réchauffer, un arrêt à la boutique Lake Champlain Chocolates est de mise.

Une belle randonnée de près de 10 km consiste à monter vers le sommet via la Long Trail, suivre la crête et redescendre par le sentier Haselton. S’il fait froid et venteux, on peut manger son lunch au Taft Lodge, sur la Long Trail. Mais malgré son nom, ce n’est pas une auberge chaleureuse : c’est un petit refuge sympathique, mais non chauffé.

On peut se réchauffer le cœur au retour en s’arrêtant à la boutique Lake Champlain Chocolates, sur la route 100 au nord de Waterbury, pour un chocolat chaud. Petit conseil d’habituée : on peut trouver des tablettes de chocolat à très bas prix dans une section consacrée aux produits légèrement imparfaits.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CABOT CREAMERY CO-OPERATIVE Aller faire le plein de cheddar au Cabot Farmers’ Store : une bonne idée !

Tout à côté, le Cabot Farmers’ Store permet de faire le plein de fromages cheddar offerts en une impressionnante variété de saveurs. Avant la pandémie, une immense table au centre de la boutique permettait de toutes les goûter. Elle réapparaîtra lorsque les conditions sanitaires le permettront. En attendant, on peut s’organiser une petite dégustation au retour à la maison.

Retrouver la magie de Noël à New York

PHOTO DENNIS WELSH, FOURNIE PAR L’OFFICE DE TOURISME DU NEW HAMPSHIRE Il y a un unique parfum de magie qui flotte sur New York à Noël.

C’est cliché, mais c’est vrai : il y a un unique parfum de magie qui flotte sur New York à Noël. Et parions que cette magie sera décuplée cette année, tant elle nous a manqué. Car quoi de mieux pour se mettre dans l’esprit des Fêtes qu’une virée au cœur de Manhattan afin de se remplir les yeux de lumières devant le sapin du Rockefeller Center, se délier les jambes sur la patinoire de Bryant Park (gratuite), fouiner dans son adorable marché de Noël, ou lécher les vitrines de Noël le long de la Cinquième Avenue ?

PHOTO BRITTANY PETRONELLA, FOURNIE PAR NYC & COMPANY Des airs des Fêtes à Bryant Park, Midtown West, Manhattan, New York

PHOTO BRITTANY PETRONELLA, FOURNIE PAR NYC & COMPANY Le Bryant Park offre une ambiance plaisante

PHOTO JULIENNE SCHAER, FOURNIE PAR NYC & COMPANY Sapin de Noël du Rockefeller Center, Midtown West, Manhattan, New York

PHOTO FOURNIE PAR LE MARGARITAVILLE Ce nouvel hôtel sur le thème des Caraïbes à Times Square, le Margaritaville, se démarque avec son bar Tiki et sa piscine extérieure.

PHOTO ANGELA WEISS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La toute nouvelle Little Island

PHOTO ERIC HSU, FOURNIE PAR NYC & COMPANY Broadway, Times Square, Manhattan, New York 1 /6











Bonne nouvelle, les théâtres de Broadway ont enfin repris leurs activités, avec le retour de grands classiques (The Lion King, Chicago), mais aussi avec plusieurs nouveautés (Diana, Mrs. Doubtfire), avis aux intéressés. Parlant de nouveautés, si vous n’avez pas mis les pieds dans la ville qui ne dort jamais depuis le début de la pandémie, vous risquez d’être surpris : une île y a poussé (Little Island, côté ouest, gratuit mais n’oubliez pas de réserver), un nouveau gratte-ciel (le One Vanderbilt) et surtout son nouvel observatoire (Summit), avec une vue imprenable sur Central Park, entre autres. Et tant qu’à y être, ne ratez pas le dernier-né de Daniel Boulud, le restaurant Le Pavillon, à cette même adresse.

Plusieurs nouveaux hôtels sont aussi apparus, notamment le Margaritaville, sur Times Square (avec sa piscine extérieure et son bar Tiki), et l’Ace, à Brooklyn. Sans parler de toutes les terrasses qui ont poussé comme des champignons. Enfin, si vous faites une virée en famille, ne ratez surtout pas la nouvelle boutique Harry Potter, la plus grande du genre au monde. Conseil d’amie : n’oubliez pas de vous inscrire dans la file d’attente virtuelle avant de vous y rendre !

Renouer avec le bord de la mer dans le Maine

PHOTO FOURNIE PAR L’ALOUETTE BEACH RESORT La plage d’Old Orchard, en décembre

Après deux étés loin des plages américaines, les Québécois amoureux d’Old Orchard et d’Ogunquit auront peut-être envie de renouer rapidement avec leurs destinations chouchous. À quoi ressemble le bord de la mer en décembre ? « Il y a parfois de la neige sur la plage, mais la plupart du temps non. […] C’est toujours plaisant d’être près de l’océan », répond Sarah Alexander, du Beau Rivage Motel, à Old Orchard, qui offre des chambres à la nuitée seulement en haute saison (de mai à septembre), mais loue au mois le reste de l’année. Cette native de Montréal prévient toutefois les touristes : « C’est très, très tranquille à cette période de l’année. » « C’est reposant », renchérit Fred Kennedy, de l’Alouette Beach Resort, situé un peu plus loin sur Grand Avenue. Son équipe et lui ont très hâte d’accueillir de nouveau des Québécois, ajoute-t-il. Si trouver un hébergement dans la région ne devrait pas être trop difficile, il est important de réserver.

À l’approche des Fêtes, différentes activités attirent d’ailleurs les touristes dans la région. À Ogunquit, l’évènement Christmas by the Sea, qui se tiendra du 10 au 12 décembre, propose notamment des feux d’artifice et un grand feu de camp sur la plage. Un peu plus au nord, à Kennebunkport, c’est plus d’une semaine de festivités sur le thème de Noël qui est organisée du 2 au 12 décembre. Un marché bavarois, des balades en tramway et l’illumination d’un arbre de Noël fait de casiers à homard font partie des activités du Christmas Prelude. Dans ces destinations côtières, les amateurs de fruits de mer seront comblés puisque les produits qui font la renommée du Maine sont servis en restaurant toute l’année.

À savoir avant de prendre la route

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, REUTERS Préparez votre preuve de vaccination avant d’arriver à la frontière.

La frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis rouvrira le 8 novembre. Il faudra présenter une preuve de vaccination pour accéder au territoire américain, mais pas de test de COVID-19 négatif. Les vaccins de Pfizer-BioNTech, de Moderna et d’AstraZeneca, notamment, seront acceptés, tout comme les combinaisons entre ces différents vaccins.

Cependant, il faut présenter un résultat négatif à un test moléculaire (PCR) pour rentrer au Canada. Ce test doit avoir été effectué moins de 72 heures avant le passage à la frontière. Si on part aux États-Unis pour un jour ou deux seulement, il est possible de faire faire le test avant son départ du Canada. Ce test doit être fait dans un établissement privé, et la facture peut atteindre de 100 $ à 200 $.