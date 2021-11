L’appartement de Sex and the City sur Airbnb

Fans de Sex and the City, rangez vos Manolo Blahnik dans votre valise Louis Vuitton. Une réplique de l’appartement de Carrie Bradshaw vient d’apparaître sur Airbnb.

Marc-André Lemieux La Presse

Vous pourriez y dormir pour 23 $ US la nuit (environ 29 $ CAN) les 12 et 13 novembre.

La nouvelle a été annoncée sur Instagram par Sarah Jessica Parker, l’interprète du célèbre personnage de journaliste fashionista.

Il s’agit d’une façon de promouvoir la sortie imminente d’And Just Like That, la suite de Sex and the City (en français, Sexe à New York). Au Canada, la minisérie de HBO Max est attendue sur Crave en décembre.

Les adeptes de l’émission pourront tenter leur chance de réserver l’appartement dès lundi midi au Airbnb.com/sexandthecity. Le concours est toutefois réservé aux personnes qui résident présentement aux États-Unis.

Les téléspectateurs qui habitent hors des frontières américaines peuvent se consoler en allant jeter un œil aux photos du logement sur Airbnb. Ils y verront notamment le fameux garde-robe de style walk-in de Carrie Bradshaw.

PHOTO FOURNIE PAR AIRBNB Le walk-in

PHOTO FOURNIE PAR AIRBNB Le salon

Les 10 épisodes d’And Just Like That suivront les aventures de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis), toujours à New York. Le personnage de Samantha sera absent puisque l’actrice Kim Cattrall a décliné l’invitation.