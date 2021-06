Royal Caribbean a indiqué que sa première croisière aux États-Unis depuis mars 2020 quittera Miami le 2 juillet sur le navire Freedom of the Seas.

(Miami) Royal Caribbean International a déclaré vendredi que huit de ses navires reprendront leurs croisières aux États-Unis en juillet et août avec des voyages au départ des ports de Floride, du Texas et de l’État de Washington.

Associated Press

Le croisiériste a déclaré que tous les membres d’équipage seront vaccinés contre la COVID-19. Les passagers de 16 ans et plus en croisière vers l’Alaska devront également être vaccinés. L’exigence sera étendue aux passagers à destination de l’Alaska de 12 ans et plus à partir du 1er août.

Pour les autres voyages passant par les eaux américaines, Royal Caribbean a déclaré qu’il est « fortement recommandé » aux passagers de se faire vacciner. Les passagers non vaccinés doivent se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19 et suivre d’autres mesures qui seront annoncées plus tard, a indiqué la compagnie.

La compagnie a déclaré qu’au cours des six semaines suivantes, cinq autres navires navigueront dans les Caraïbes après avoir quitté Miami, Fort Lauderdale et Port Canaveral, en Floride, et Galveston, au Texas. Deux autres navires navigueront de Seattle à l’Alaska.

Royal Caribbean, qui a son siège à Miami, mais enregistre ses navires dans d’autres pays, prévoit d’avoir 12 navires opérant dans le monde d’ici la fin août. Il s’agit notamment de navires en provenance du Royaume-Uni, d’Europe et des Bahamas.

Aux États-Unis, les compagnies de croisière discutent toujours avec les autorités fédérales, étatiques et locales de mesures de santé à mettre en place. Royal Caribbean prévoit des voyages d’essai à partir de ce mois-ci. Ces voyages pilotes sont nécessaires avant que les compagnies de croisières puissent effectuer des traversées régulières avec moins de 95 % des passagers vaccinés.

Pendant ce temps, des responsables américains ont déclaré cette semaine qu’un procès en Floride contre le gouvernement fédéral concernant les conditions pour que les compagnies de croisière reprennent la navigation pourrait menacer les plans de redémarrage des croisières en Alaska.