États-Unis

Les taxis jaunes new-yorkais en voie de disparition ?

(New York) Ils étaient omniprésents dans les rues de New York, jour et nuit, aussi emblématiques de la « Grosse Pomme » que l’Empire State Building ou les casquettes des Yankees. Mais après un an de pandémie, les taxis jaunes sont devenus rares, et leur avenir semble incertain.