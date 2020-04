Skier en Californie

La consolidation de l’industrie du ski entre les mains de mégagroupes et leurs abonnements de saison multistations bousculent les habitudes de voyage. De plus en plus de skieurs allongent leur séjour et visitent plusieurs centres auxquels ils ont accès sans frais supplémentaires. Cap sur l’or blanc de la Californie, avec des arrêts à Squaw Valley, Alpine Meadows et Mammoth Mountain.