Rek’Lis Brewery

Située à Bethlehem, à quelques minutes seulement de Littleton et des centres de ski Cannon Mountain et Bretton Woods, la brasserie Rek’Lis était remplie en ce petit lundi de janvier pour la soirée « pinte et pizza ». L’ambiance y est chaleureuse et décontractée, le chansonnier, talentueux, la bière et la bouffe sont fort convenables – on évite toutefois la poutine, qui n’a pas grand-chose à voir avec la nôtre. On y croise des habitués et nombre de skieurs, c’est très propice aux échanges et, en prime, les enfants sont les bienvenus.