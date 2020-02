Pionnière des jeux vidéo – rappelons que Pong a été lancé en 1972 —, la société Atari fera prochainement ses premiers pas dans un tout autre domaine : l’hôtellerie.

Pascal LeBlanc

La Presse

L’entreprise française compte en effet construire huit hôtels aux États-Unis.

Le chantier du premier, à Phoenix, en Arizona, devrait s’amorcer en milieu d’année. Les autres villes qui abriteront un établissement Atari sont Austin, Chicago, Denver, Las Vegas, San Francisco, San Jose et Seattle.

Sans surprise, ces complexes offriront de vastes aires de jeux vidéo et de réalité virtuelle. Certains auront des espaces pour accueillir des événements de sport électronique, en plus de restaurants, de bars et de salles de cinéma.

> Consultez le site des Hôtels Atari (en anglais) : https://atarihotels.com/#top