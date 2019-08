Californie: délicieuse escapade dans le comté de Sonoma

Situé à l'ouest de la vallée de Napa, le comté de Sonoma est plus paisible, plus bobo que son voisin. Ici, les vignobles pratiquant la biodynamie et les restaurants possédant leur propre ferme font partie de la norme.

Collaboration spéciale La Presse La Presse Suivre @catlefebvre Situé à l'ouest de la vallée de Napa, le comté de Sonoma est plus paisible, plus bobo que son voisin. Ici, les vignobles pratiquant la biodynamie et les restaurants possédant leur propre ferme font partie de la norme. C'est donc l'endroit parfait pour profiter pleinement de toute la richesse du terroir californien.

Le bon vin de Porter Creek

Fondé en 1978, ce vignoble familial a pris le virage de la biodynamie en 2002, ce qui en fait l'un des pionniers du comté. Sur place, le sympathique Paul Berman, dans l'équipe depuis 2004, s'affaire aux dégustations de vin, tout en faisant partager ses vastes connaissances de la faune et de la flore environnantes avec son immanquable accent écossais. Les vins de Porter Creek sont vraiment bien faits, en particulier le pinot noir, dont certaines vignes produisent du raisin depuis plus de 40 ans. Consultez le site de Porter Creek (en anglais) Admirer les grands séquoias

Un classique dans la région, l'Armstrong Redwoods State Natural Reserve est certainement un incontournable à visiter pour prendre un bon bol d'air frais et s'imprégner de la nature grandiose, comme les grands séquoias. La réserve naturelle a été nommée en l'honneur du colonel James B. Armstrong, qui a profité du commerce du bois tout en préservant une partie de la ressource. C'est d'ailleurs sur une partie de ses terres qu'il a données à sa fille que se trouve aujourd'hui la réserve. Consultez le site de l'Armstrong Redwoods State Natural Reserve (en anglais) De la ferme à la fourchette au Fern Bar

Cette superbe adresse met particulièrement bien en valeur les producteurs locaux et les vignobles du comté. La carte est composée de plats surprenants, très bien exécutés, et propose plusieurs options végétaliennes. Côté ambiance, le décor est généreusement garni de plantes et d'objets de brocante soigneusement choisis. De plus, les propriétaires possèdent aussi la ferme Two Belly Acres, où ils s'approvisionnent principalement pour créer leur menu, en plus de ceux de leurs deux autres restaurants à proximité, Lowell's et Handline. Consultez le site du Fern Bar (en anglais) Faire le plein de produits locaux à The Barlow

Cet ancien espace industriel était une usine de compote de pommes dans les années 40, quand la pomiculture battait son plein dans les environs. Mais avec l'imposante venue de la viniculture, l'usine a fini par fermer. Ce n'est qu'en 2013 que The Barlow est devenu ce qu'il est, un marché regroupant des restaurants, des bars de dégustation de vin et d'autres alcools du comté, ainsi que des boutiques d'artisans. C'est donc l'endroit idéal pour faire le plein de produits locaux. Consultez le site de The Barlow (en anglais) Acre Coffee, pour une bonne dose de caféine

Acre Coffee compte maintenant cinq adresses dans le comté de Sonoma. Ici, on connaît la provenance du grain, la date et la température de torréfaction, ce qui distingue ce café de celui des grandes chaînes. Acre Coffee torréfie en outre des grains cultivés par de petits producteurs payés équitablement. Le café possède également une boulangerie, de manière à offrir du pain et des produits de boulangerie maison les plus frais possible. À noter que plusieurs options sans gluten sont proposées, bien que la cuisine ne soit pas exempte de gluten. Consultez le site d'Acre Coffee (en anglais) Repos au Boon Hotel + Spa

