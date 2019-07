Philadelphie sans complexe

À mi-chemin entre la mégapole New York et la politisée capitale Washington, Philadelphie est souvent laissée de côté par les touristes. Pourtant, avec la richesse de ses monuments historiques, ses nombreux musées d'art contemporain, son majestueux hôtel de ville - le plus haut du pays -, sa grande offre sportive et ses bonnes tables, elle se dessine comme une ville sans complexe devant ses célèbres voisines.

On a à peine le temps de descendre du train et de prendre possession de notre valise à roulettes que déjà on nous parle de nos défunts Expos et de Vladimir Guerrero (le père et le fils). Oui, les Philadelphiens aiment le sport ! En ce début d'été, ce sont les fanions à l'effigie des joueurs des Phillies, accrochés aux lampadaires du centre de la ville, qui nous rappellent que l'équipe de baseball locale est la reine de la cité. Mais elle n'occupe pas seule le terrain du sport spectacle. En plus du baseball majeur, Philadelphie a une équipe de hockey - les Flyers -, de basketball - les 76ers -, de soccer - l'Union - et de football - les Eagles. L'offre est donc complète pour l'amateur de sports. Pour assister à une rencontre, il suffit de prendre le métro et de descendre à la station NRG - Sports and Entertainment Complex. On y trouve les stades et arénas de toutes ces équipes professionnelles. Un lieu fréquenté tous les jours par des partisans bruyants qui scandent : « Let's Go Philly ! » Petit conseil : le temps d'une soirée, il vaut mieux encourager l'équipe locale !

Revivre l'indépendance des États-Unis

Benjamin Franklin, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson : les plus importants personnages de l'histoire des États-Unis sont passés par Philadelphie. Concentrés dans le « mille carré le plus riche de l'histoire américaine », les monuments et bâtiments se succèdent et impressionnent. Il suffit donc d'une paire d'espadrilles - et de beaucoup de patience - pour visiter la dizaine de sites historiques qui s'y trouvent. À gauche, le Liberty Bell Center, avec sa célèbre cloche. À droite, le Congress Hall, lieu du premier Congrès américain. Un peu plus loin, l'Independence Hall, où fut signée la Déclaration d'indépendance (1776) et rédigée la Constitution (1787).

On emprunte ensuite l'allée Elfreth, la plus vieille rue résidentielle des États-Unis (1702), avant de terminer notre saut dans le passé par la visite du seul musée au pays consacré à la Constitution, le National Constitution Center. Puis, on revient au temps présent en fin de journée en marchant dans le carré Franklin, situé tout juste à côté du musée. Il s'agit de l'un des cinq grands parcs originaux de Philadelphie. Lieu familial, on y trouve des kiosques alimentaires, une immense fontaine d'eau, un carrousel et même... un mini-golf.