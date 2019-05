Chicago entre amies

MAUDE GOYER

Collaboration spéciale La Presse La Presse Reconnue pour son blues et son architecture, la ville de Chicago est une destination culturelle et gastronomique de choix, à seulement deux heures et demie de vol de Montréal. Spectacles inusités, cocktails raffinés, tables d'exception, après-midi shopping-spa... Un menu parfait pour une virée entre copines !

Plein les yeux !

Agrandir Le magicien Ryan Plunkett au Magic Lounge PHOTO DANIEL BOCZARSKI, FOURNIE PAR L'OFFICE DU TOURISME DE CHICAGO

C'est par une buanderie d'époque qu'on entre au Magic Lounge, un théâtre aux allures de cabaret qui compte 120 places, ouvert en 2015. Il s'agit d'un endroit unique en son genre : on y propose des spectacles de magie rapprochée, à chaque table, une spécialité locale depuis le début du XXe siècle. Les tours de magie, très complexes, changent tous les soirs et impliquent les spectateurs. Ceux-ci sont aussi sollicités dans un tout autre genre de spectacle : dans Djembe ! The Show, chaque spectateur possède son propre djembé, instrument de percussion africain. Entre les tours de chant de l'artiste locale Rashada Dawan et les numéros enlevants du groupe de musiciens, l'auditoire est initié à l'art du djembé. Une expérience aussi amusante que transcendante. Magic Lounge : 5050 North Clark Street, Chicago https://www.chicagomagiclounge.com/ Djembe ! The Show au Apollo Theater Center : 2540 North Lincoln Avenue, Chicago https://www.apollotheater.org/ Pause shopping-spa

Agrandir Le spectaculaire spa Aire Ancient Bath de Chicago PHOTO FOURNIE PAR L'OFFICE DU TOURISME DE CHICAGO

Entre les quartiers de Lincoln Park et d'Old Town, l'avenue Armitage est en pleine ébullition. Elle attire de plus en plus de fashionistas à la recherche de boutiques locales de vêtements tendance (Cynthia Rowley : 808 West Armitage), de sacs à main sur mesure (Laudi Vidni : 1007 West Armitage) et de cadeaux chics et originaux (Art Effect : 934 West Armitage). À 30 minutes à pied de là se trouve le spectaculaire spa Aire Ancient Bath, caché dans un bâtiment gréco-industriel épuré. L'expérience thermale inclut des chutes d'eau extérieures, un bain de sel, une piscine à remous... et exclut les téléphones (ce qui pourrait faire rager les adeptes d'Instagram). Aire Ancient Bath : 800, West Superior Street, Chicago https://beaire.com/en/aire-ancient-baths-chicago Prendre de l'altitude

Agrandir La vue au 103e étage de la tour Willis est magnifique. PHOTO FOURNIE PAR L'OFFICE DU TOURISME DE CHICAGO

Il y a plusieurs façons d'obtenir une vue imprenable sur la ville d'Al Capone. Le choix classique : on grimpe au 103e étage de la tour Willis. Les braves pourront se coucher sur le balcon de verre qui s'avance dans le vide (appelé The Ledge). Acrophobes, s'abstenir ! Une autre suggestion : on fait un tour de grande roue dans la Centennial Wheel au Navy Pier pour admirer le lac Michigan, le port et découvrir le centre-ville sous un autre angle. À noter que les gondoles sont climatisées l'été et chauffées l'hiver. Récemment rénové, le Navy Pier offre désormais plusieurs choix d'établissements pour casser la croûte, dont la pâtisserie Brown Sugar Bakery, qui propose de succulents desserts d'antan (gâteau au chocolat et au fromage, beigne, pouding au pain...). Bon à savoir : chaque jour, entre 5000 et 10 000 personnes montent à bord de la roue. On ne veut pas faire la file ? Un forfait V.I.P. permet de monter rapidement à bord... Tour Willis : 233 South Wacker Drive, Chicago https://www.willistower.com/ Centennial Wheel : 600 East Grand Avenue, Chicago http://navypier.org/attractions/ferris-wheel/ Le paradis des foodies

Chicago compte près de 5000 restaurants, dont 22 détiennent au moins une étoile Michelin (Alinea est le seul triple étoilé et Temporis est le petit nouveau de la liste). Il faut faire des choix. Les nôtres : déjeuner gras classique au fameux Lou Mitchell's, le diner qui ouvre la mythique route 66 ; salade de quinoa, tofu, pommes et épinards au bistro BCBG Pacific Standard Time ; tacos épicés au thon et avocat du Two Lights Seafood and Oysters ; menu dégustation cinq services à la microbrasserie Band of Bohemia, la seule au monde à s'être vu accorder une étoile Michelin. https://guide.michelin.com/us/en/illinois/chicago/restaurants Vue du toit

Agrandir Pour prendre un café dans une cour intérieure somptueuse, on se rend au 3 Arts Club Café du quartier Gold Coast. PHOTO MAUDE GOYER, COLLABORATION SPÉCIALE

Il y a plus de 150 terrasses et patios où prendre un verre et manger dans la ville des vents ; nombre d'entre eux sont nichés sur les toits, offrant une vue en plongée sur l'architecture unique des bâtiments et gratte-ciel. Une recommandation : prendre un verre au Cindy's, le restaurant au sommet de l'hôtel de style gothique vénitien The Chicago Athletic Association. Pour prendre un café dans une cour intérieure somptueuse, on se rend au 3 Arts Club Café du quartier Gold Coast. Cindy's : 12 South Michigan Avenue, Chicago http://www.cindysrooftop.com/ 3 Arts Club Café : 1300 North Dearborn Parkway, Chicago http://3artsclubcafe.com/food/ J'ai les blues

Agrandir Le band de Corey Dennison au bar blues Kingston Mines PHOTO FOURNIE PAR L'OFFICE DU TOURISME DE CHICAGO