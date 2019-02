Carnaval de Québec: 65 ans et bien des nouveautés

Programmation resserrée, calendrier écourté et défilé réinventé... Présenté du 8 au 17 février, le Carnaval de Québec célèbre cette année 65 ans d'existence et s'offre pour l'occasion ce qui ressemble fort à une cure de jouvence.

À l'exception de Bonhomme, immuable mascotte de l'événement, plusieurs aspects du Carnaval ont été repensés pour cet hiver anniversaire. Déjà, le calendrier est resserré sur 10 jours plutôt que 17, comme c'était le cas depuis une dizaine d'années. Mais surtout, la programmation a été transformée en profondeur.

«Plutôt que de saupoudrer 1001 activités, nous avons décidé de concentrer nos efforts et nos investissements sur de grands rendez-vous festifs», explique Mélanie Raymond, directrice générale du Carnaval.

«On a opté pour des rendez-vous de grande envergure, plus spectaculaires, comme on n'en voit pas à tous les coins de rue.»

Exit, donc, le concours de sculptures de neige, la glissade familiale ou les tours de traîneaux à chiens, comme on en trouve dans plusieurs festivals d'hiver ailleurs dans la province. Ces activités seront toujours possibles pendant le Carnaval, mais pas sur les sites carnavalesques officiels. Elles seront plutôt offertes chez près de 70 partenaires, disséminés à travers la ville (voire la région) de Québec.

La Cour royale de Bonhomme

Autre changement: le site phare du Carnaval déménage sur la place George-V, face au manège militaire. Ainsi, le traditionnel Palais de Bonhomme prend de l'expansion pour devenir la Cour royale de Bonhomme. Cet espace sera dominé par une immense sculpture de neige de 9 m de haut sur 24 m de large. On y trouvera aussi un vaste igloo où les visiteurs pourront vivre, de jour comme de soir, une expérience multimédia immersive intitulée Le rêve de Bonhomme.

Au parc de la Francophonie, l'ambiance se voudra plus folklorique, mais les activités ne seront pas d'antan pour autant: jeux vidéo sur grand écran, gala de lutte hivernal, lancer de la hache...

Parmi les grands événements prévus pendant les 10 jours de festivités, notons la soirée EDM animée par cinq DJ - que des femmes! - le 15 février près du parc de la Francophonie. Pour danser bien emmitouflés sur de la musique électronique.

Défilé renouvelé

Le traditionnel défilé de nuit adoptera aussi une nouvelle formule. «Le défilé a été complètement revampé et se présentera désormais sous forme de prestation», dit Mme Raymond. Ainsi, à différents endroits sur le parcours, le cortège s'arrêtera pour permettre la présentation de courts spectacles de cinq minutes. Au programme: cirque, pyrotechnie, etc. Ce défilé-spectacle sera présenté deux fois, soit les 9 et 16 février, sur la Grande Allée.

À savoir: les visiteurs qui souhaitent accéder aux sites du Carnaval doivent se procurer l'effigie de Bonhomme. L'effigie n'est toutefois pas obligatoire chez les partenaires, mais donnera droit à certains privilèges, allant du chocolat chaud à la location gratuite d'équipement de ski de fond.

Info: carnaval.qc.ca