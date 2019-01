L'accès à 17 parcs de la SEPAQ gratuit ce samedi

Dans le lot, on trouve les parcs nationaux de la Jacques-Cartier, du Mont-Orford, du Mont-Mégantic, du Mont-Saint-Bruno, d'Oka, des Îles-de-Boucherville ou encore des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

À savoir : une programmation d'activités et d'animations spéciales est prévue et la location de certains équipements - comme des vélos à pneus surdimensionnés - est offerte sans frais selon l'endroit et les disponibilités.

www.sepaq.com/hiver/journee