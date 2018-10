Montréal veut attirer les touristes aux quatre coins de la ville

Après une nouvelle année record en matière de visiteurs, Tourisme Montréal sent le besoin d'attirer les touristes... hors des sentiers (trop?) battus.

Jamais le Canada n'a reçu autant de touristes (20,8 millions en 2017) et Montréal, qui a largement bénéficié de sa part du gâteau, compte bien préserver l'élan donné par ses 375 bougies. Tourisme Montréal, qui en assure la promotion à l'étranger, vise pas moins de 1,5 million de nuitées additionnelles et 6 % de croissance touristique, d'ici 2022.

De fait, Américains, Chinois, Français et Mexicains s'avèrent particulièrement friands de la ville aux 100 clochers. «Je suis sûr de voir la croissance se poursuivre, on souhaite aller chercher d'autres marchés comme la Corée, Hong Kong et l'Amérique latine», a annoncé Yves Lalumière, PDG de l'organisme, lors d'une tribune organisée par le Conseil des relations internationales de Montréal.

Ce qui n'empêchera pas de faire de l'oeil à notre voisin méridional, qui nous a envoyé pas moins de 2,5 millions de touristes annuels. Les efforts seront concentrés du côté de New York et de Boston, mais aussi de la Californie, en particulier sa communauté LGBT. Une stratégie où la connectivité aérienne joue un rôle-clé; tout comme elle reste la pierre d'assise du maintien du boom touristique chinois.

«Il y a 147 millions de Chinois qui voyagent à l'étranger, ils ne peuvent pas tous aller à Venise, à Paris ou à Londres. Avec l'accès aérien, ça nous donne cette disponibilité-là.»