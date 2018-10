Auberge Willow: cheers au Willow nouveau!

Avec sa nouvelle cuisine plus gourmande et personnalisée et ses chambres au charme retrouvé, le Willow Inn nouveau saura sans doute renouveler sa clientèle, à défaut de toujours plaire à l'ancienne, qui réclame son fish and chips haut et fort!

Notre verdict

Prix payé pour une nuitée: 240 $ pour une chambre avec très grand lit et vue sur le lac, un vendredi soir. Prix à partir de 140 $ les soirs de semaine. Fermé le mardi.

Pourquoi on vous en parle: parce que le Willow est l'endroit idéal où s'installer pour découvrir le charmant village de Hudson. On vous recommande le verger de Hudson (fermé pour l'autocueillette, mais ouvert pour acheter des pommes et produits transformés), l'adorable café Mikko, le restaurant apportez votre vin Carambola récemment repris par des jeunes au talent indéniable et la boutique de vêtements Vivre en lin.

Ce qu'on a aimé: le pub du Willow, dont la cuisine est de haut calibre, et l'élégante simplicité des chambres.

Notre bémol: les bières. On aimerait plus de choix provenant des bonnes microbrasseries québécoises.

À recommander pour: boire, manger, dormir. Nos activités préférées!

https://aubergewillowinn.com/