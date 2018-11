Les phares du Saint-Laurent: Pointe-au-Père

Aujourd'hui, un seul phare au Canada est plus haut que celui de Rimouski: le phare de Cap-des-Rosiers. La lumière de Pointe-au-Père est visible, par temps clair, à quelque 30 km à la ronde.

Géré par Parcs Canada, ce «lieu historique national» protégé est aussi l'un des phares où il y a matière à s'attarder le plus longtemps. Il y a plusieurs bâtiments à visiter sur le site - la maison du gardien, le bâtiment pour la corne de brume, etc. -, qui ne sont plus toujours d'époque, mais où l'on présente des expositions instructives, les plus complètes de la route des Phares. On peut aussi grimper l'escalier en colimaçon de 132 marches, jusqu'au sommet de la tour.

Et puis, on retrouvera aussi, ici, un musée consacré à la plus grande tragédie navale de l'histoire du Canada, le naufrage de l'Empress of Ireland, au large des côtes de Pointe-au-Père. Puis l'on pourra visiter le sous-marin Onondaga, transformé en musée en 2009 après avoir sillonné le fleuve Saint-Laurent pendant un peu plus de trois décennies. Un arrêt qui plaira aux plus passionnés de l'histoire maritime canadienne.