BOHO Dunham: la bohème à Dunham

On aimerait voir plus d'établissements de ce genre, qui permettent de petites escapades gourmandes en tout confort et, surtout, en toute sécurité - comme la Brouerie Sutton, d'ailleurs. Pas besoin de reprendre le volant après une soirée un peu arrosée. On fait durer le plaisir. À ce temps-ci de l'année, il est même possible de se planifier une journée de ski à Sutton ou à Bromont, une randonnée en raquettes (ou en bottes, c'est selon!), un passage au spa.

La Route des vins et la Route des bières passent par ici, pour ceux et celles qui voudraient jumeler l'oeno-biéro-tourisme au plein air. Vous n'avez pas de voiture pour vous rendre à Dunham? Pas de problème! Le BOHO offre quelques solutions de transport ou de navettes à partir de Montréal et de Bromont (détails sur le site).

Ce qui distingue cette nouvelle auberge des autres, c'est qu'elle offre à la fois des chambres à partager (trois ou quatre personnes) et des chambres individuelles. Ici, pas de lits superposés dans des petites pièces glauques. Les lieux sont spacieux et lumineux. Le concept est à la fois pratique et amusant pour les groupes d'ami (e)s, les familles, les voyageurs en solo et les couples. Bref, elle fait partie de cette nouvelle vague de «boutiques-hostels» haut de gamme.

Le fondateur de BOHO, également responsable de KABIN Sutton, Martin Delisle, s'est laissé inspirer par Generator Hostels, entreprise présente dans 13 villes européennes et à Miami, de même que par le groupe Freehand, avec ses auberges à Miami, à Chicago, à New York et à Los Angeles.

La décoration est peut-être un peu moins recherchée à Dunham qu'à South Beach - vous reconnaîtrez beaucoup d'articles du catalogue IKEA -, mais elle est de loin plus soignée et invitante que dans bien des hébergements de campagne et de ville.