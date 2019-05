Road-trip dans l'île du Sud en Nouvelle-Zélande

STÉPHANIE MORIN

La Presse Cinq aspects à considérer pour planifier un road trip dans la plus sauvage des deux îles néo-zélandaises.

La route Oui, les Néo-Zélandais pratiquent la conduite à gauche, et qui plus est, sur des routes étroites et sinueuses. Il faut donc compter un certain temps pour s'acclimater. L'île ne compte aucune autoroute telle qu'on la conçoit en Amérique du Nord. Les routes sont presque toujours à deux voies, une dans chaque direction, avec des ponts à une seule voie. La limite de vitesse est souvent de 100 km/h, mais les routes sont si sinueuses qu'on roule rarement aussi vite, surtout au volant d'un véhicule récréatif. Il faut en tenir compte en planifiant l'itinéraire et ne pas trop se fier à Google Maps pour la durée des trajets. En contrepartie, ces routes traversent des paysages grandioses et longent des lacs glaciaires aux eaux turquoise, des montagnes enneigées ou encore des champs parsemés de moutons... Contrairement à d'autres pays - pensons aux États-Unis -, il y a assez peu d'aires de dégagement qui permettent de s'arrêter pour profiter plus longuement du panorama. À savoir : le permis de conduire international est exigé pour tous ceux qui ne possèdent pas de permis de conduire en anglais. Le véhicule

Agrandir Les routes sont sinueuses dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. PHOTO STÉPHANIE MORIN, LA PRESSE

En Nouvelle-Zélande, le véhicule récréatif est roi auprès des touristes. Surtout qu'ici, il est possible de se garer pratiquement n'importe où pour passer la nuit (nous y reviendrons). Sur les grands axes routiers qui relient les villes les plus fréquentées de l'île du Sud, on dirait à l'oeil qu'un véhicule sur quatre est un VR. En très haute saison (entre décembre et février), le ratio est sans doute encore plus élevé. Le format des véhicules varie énormément. On peut passer d'une minifourgonnette spécialement aménagée à un gros motorisé pour six personnes, avec douche, toilette et écran de télé. Le prix, forcément, fluctue en conséquence. Pour les plus petits modèles, on peut trouver des aubaines à moins de 30 $ par jour. Pour les gros motorisés, le prix peut grimper jusqu'à 360 $ la nuitée. Entre ces deux extrêmes, tout est possible, selon les inclusions (frigo, toilette, douche...), le format et les dates de location. En haute saison, le prix peut passer du simple au double... Ces prix incluent souvent un kilométrage illimité ainsi que tout le matériel nécessaire au séjour (comme la literie ou les ustensiles de cuisine), mais pas les frais supplémentaires exigés si vous laissez le véhicule dans une autre ville que celle où vous l'avez pris. Des taxes pour le diesel et des frais d'assurances peuvent aussi s'ajouter. Et le prix de l'essence ? Cette semaine, il tournait autour de 2,13 $CAN le litre, contre 1,47 $CAN pour le litre de diesel. Le camping libre

Agrandir Scène croquée dans un camping aux abords du lac Tekapo PHOTO STÉPHANIE MORIN, LA PRESSE