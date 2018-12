Londres, la préférée des ados

Ils sont trop jeunes - et trop cool - pour se passionner pour les musées d'art ancien, mais ils sont trop vieux - et trop cool - pour suivre leurs parents sans rouspéter. Voyager avec des ados en Europe est parfois un petit défi. Parce qu'il faut les convaincre de se lever le matin, malgré le décalage horaire. Mais prononcez les mots Beatles, Bowie ou même Harry Potter et soudain ils s'allument. Le Grand Londres est fait pour eux.

Musées, magasinage et excursions, voici six idées pour épater vos ados en visite à Londres... sans bouder votre propre plaisir.

Le bus (et le Tube)

Parfois, il ne faut pas se casser la tête pour faire plaisir aux ados. Parfois, il suffit de les faire embarquer - et ensuite, s'asseoir parce que c'est moins fatigant - dans un bus londonien, à l'étage supérieur.

C'est moins rapide que le Tube, le métro super efficace où ils entendront le fameux «Mind the gap», devenu un slogan touristique, qui enjoint aux utilisateurs de faire attention aux écarts entre la voiture et le quai.

Mais sur la passerelle du haut, on voit bien la ville qui passe sous nos yeux et on n'a plus l'impression d'être dans des transports en commun banals, surtout si on réussit à s'asseoir tout en avant, devant la grande fenêtre.

Idée, prendre le 19, qui traverse de Knightsbridge - où est le grand magasin Harrods - jusqu'à la gare de King's Cross.

De là, on voit toutes sortes de grands classiques comme le Ritz ou Fortnum & Mason et on longe des parcs.

Pour prendre le bus, on utilise la même carte Oyster que pour le métro. Ce sont des cartes magnétiques qu'on achète et qui se rechargent très facilement à des bornes dans les stations de métro et qui permettent d'utiliser les transports en commun sans difficulté.