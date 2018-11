Motel One Manchester-Royal Exchange: confort et design à prix d'ami

(MANCHESTER, Royaume-Uni) Le constat est de plus en plus implacable quand on cherche à séjourner au coeur d'une grande ville: si on veut un hôtel au design soigné avec des chambres confortables, il faut être prêt à mettre le prix. Payer seulement 120 $ pour une nuit dans un hôtel du centre-ville de Manchester avait de quoi rendre sceptique. Pourtant, les commentaires des voyageurs étaient quasi unanimes: impossible de se tromper en allant au Motel One Manchester-Royal Exchange.

L'hôtel de 302 chambres, essentiellement neuf derrière sa façade restaurée vieille de 150 ans, est en fait l'un des 65 établissements de la chaîne Motel One - il y en a deux à Manchester. L'entreprise hôtelière fondée il y a 18 ans en Allemagne a maintenant des adresses dans neuf pays européens et d'autres hôtels sont en construction en Irlande, en Italie et en Pologne, notamment.

Les prix sont généralement compris entre 90 $ et 120 $ en occupation simple - on ne demande pas plus de 20 $ supplémentaires en occupation double.

Pour offrir des prix si doux, il faut nécessairement économiser quelque part. Les chambres sont donc très petites, mais de formidables trouvailles ergonomiques permettent d'utiliser tous les espaces et recoins de leurs 16 m2 bien comptés. Par exemple, on fait des merveilles avec un simple panneau en L qui sert d'un côté à installer interrupteurs électriques et lampe de lecture, et de l'autre, à dissimuler partiellement une tringle et quelques cintres.

Sur la partie avant est adossé un petit coffre-fort qui fait également office de table de chevet. Cela laisse de la place pour un grand lit à deux places tout confort, un fauteuil pour la détente ou le travail quand on approche la petite table mobile. Quant à la salle de bains, elle est chic et fonctionnelle comme tout le reste. C'est parfait pour deux personnes, on comprendra forcément que ce n'est pas un hôtel destiné aux familles.