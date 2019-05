Agréable virée à Setúbal

Jean-Christophe Laurence

La Presse (Setúbal, Portugal) Marre de Lisbonne et de ses hordes de touristes ? Pourquoi pas une visite d'un jour à Setúbal, petite ville portuaire située à 50 km au sud de la capitale portugaise ?

Ça sent le poisson !

Agrandir Le marché aux poissons de Setúbal PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE

Setúbal a toujours vécu de la mer. Une visite au marché du Livramento permet de constater que les produits de la pêche occupent encore ici une place centrale. Il y a bien quelques stands de fruits et légumes, des pâtisseries et des cafés, mais leur nombre est de loin inférieur à celui des poissons et des fruits de mer, qui alimentent les meilleurs restaurants de la région. Beau spectacle que ces anguilles, raies, morues, maquereaux ou seiches dormant sur les étals de glace. Le USA Today l'a déjà décrit comme le plus beau marché de poissons au monde. N'arrivez pas trop tard : vers midi, ça commence à remballer. Marché du Livramento 163, avenue Luísa Todi, Setúbal Au musée de la sardine...

Agrandir Une photo exposée au Musée de la sardine de Setúbal PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE

Il fut une époque où Setúbal comptait plus de 130 manufactures de sardines en boîtes. Toutes sont aujourd'hui fermées. Le « musée du travail » Giacometti témoigne de cette industrie qui a été centrale ici pendant de longues années. Ethnologue français, Michel Giacometti est bien connu pour ses travaux sur le Portugal. Son musée se consacre en partie aux travaux traditionnels. Mais l'essentiel porte sur l'industrie de la sardine en boîte, qu'on vous raconte ici avec plein de photos et d'artéfacts. Expérience limite immersive, puisque le musée lui-même est situé dans une ancienne usine de « cannage », et en a conservé une partie du mobilier. Musée du travail Michel Giacometti 3, Largo Defensores da República, Setúbal Consultez le site du musée : http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/museu-do-trabalho-michel-giacometti/ (en portugais) Vous avez dit choco frito ?

Setúbal est la capitale de la seiche panée, ici appelée le choco frito. Le long du port, une demi-douzaine des restaurants offrent cette spécialité et s'annoncent à la volée sur le trottoir. Une seule, toutefois, n'a pas besoin de publicité : Casa Santiago, une halte incontournable pour les habitants. Ici, il faut prendre un numéro et faire la file. La place est pleine, même en semaine. « Les autres restos ne sont pas aussi bons. Eux, ils ont un secret dans la friture », nous dit un habitué. Ça roule vite. Une fois assis, le plat ne tarde pas à arriver : une montagne de morceaux panés, avec des frites et une salade. Le choco frito, c'est un peu comme le calmar frit. Sauf que les morceaux sont plus gros et que ça goûte un peu plus le caoutchouc. Expérience gustative, néanmoins. Casa Santiago 98, avenue Luísa Todi, Setúbal Fromages et vins d'Azeitão

Agrandir Un vignobles des environs de Setúbal PHOTO GETTY IMAGES

La région de Setúbal est aussi connue pour ses fromages et ses vins d'appellation contrôlée. À 10 minutes en voiture de la ville, la paroisse d'Azeitão propose un fromage local délicieux, qui a la particularité d'être dur du dehors, mais mou du dedans. On le décalotte, puis on mange l'intérieur à la petite cuiller. Délicieux. Le musée du fromage, situé pas loin, vous en apprendra plus. Pourquoi ne pas non plus visiter un des vignobles de la région ? On trouve ici un vin blanc sucré délicieux d'appellation d'origine contrôlée, le moscatel. Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, l'agence de tourisme locale (Casa da Baia) vend tous ces produits du terroir. Bon et pas cher ! Casa da Baia de Setúbal 468, avenue Luísa Todi, Setúbal Selon la tradition

Agrandir La fabrique d'azulejos d'Azeitão PHOTO JEAN-CHRISTOPHE LAURENCE, LA PRESSE

Du vin, des fromages... et des carreaux de céramique. Il est connu que le Portugal s'est spécialisé dans l'art de l'azulejo, une expertise qui se manifeste notamment sur les façades de maisons. À Azeitão, vous trouverez une jolie petite fabrique, Azulejos de Azeitão, l'une des seules au pays à produire ses carreaux de céramique à la main, de la cuisson jusqu'à la touche finale. On vous y accueillera gentiment, et on vous proposera même une visite à travers les ateliers, où une demi-douzaine d'employés s'affairent à décorer leurs carreaux au pinceau selon la méthode traditionnelle. Superbe palette de motifs arabes, chinois, modernes ou inspirés des grands céramistes de l'art nouveau. Azulejos de Azeitão 15, rue dos Trabalhadores da Empresa Setubalense, Azeitão Consultez le site d'Azulejos de Azeitão : https://www.azulejosdeazeitao.com/ (en anglais) Pour la faune

Agrandir La plages de la péninsule de Troia PHOTO GETTY IMAGES