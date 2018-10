Cinq randonnées automnales au Portugal

La face sauvage du Portugal

La Costa Vicentina

Avec ses 450 km de sentiers balisés, la côte Vicentine offre des circuits pédestres aussi nombreux que variés.

Reculée et ainsi moins fréquentée des touristes, cette bande côtière offre à ses explorateurs l'occasion unique de s'immerger dans la nature sauvage du Portugal.

Sa palette de couleurs est riche et lumineuse: ses sols d'argile rouge et sa végétation luxuriante contrastent avec la blancheur de la roche calcaire et le bleu de l'océan.

Pour avoir un aperçu de ce que cette région a à offrir, empruntez le circuit Pontal da Carrapateira, qui s'étend sur 10 km.

Ce parcours est ponctué de plusieurs belvédères qui offrent des vues spectaculaires sur les falaises et les plages de Bordeira et d'Amado, destinations prisées des surfeurs et pêcheurs portugais.

Figurant parmi les randonnées les mieux préservées d'Europe, la Costa Vicentina a reçu la certification européenne «Leading Quality Trails - Best of Europe» en 2016.