L'insolite nord de l'Islande

ANNE PÉLOUAS

Collaboration spéciale La Presse La Presse Oubliez Reykjavik et le Lagon bleu dans le sud de l'Islande : du fjord Eyjafjördur à Raufarhöfn, en passant par le lac de Myvatn, la « face » nord du pays promet autant de paysages grandioses que d'activités surprenantes.

Land art au pays du hareng La pointe de Rifstangi, dans le nord-est de l'Islande, est à quelques kilomètres à peine du cercle arctique. En faire le tour par la route 85 conduit à Raufarhöfn, village le plus septentrional du pays. Bien paisible aujourd'hui, il a connu son heure de gloire au temps de la lucrative pêche au hareng, jusque dans les années 60. Toute en îles, presqu'îles et canaux, la région offre un cadre naturel unique que commencent à découvrir les touristes, attirés par le projet un peu fou d'un habitant du village : construire une oeuvre de land art au-dessus de Raufarhöfn, avec vue à 360 degrés. Loin d'être terminé, l'Enclos arctique impressionne déjà. Cinq arches en gros blocs de pierre pointent vers le ciel, se faisant face à bonne distance. Le tout offre des perspectives étonnantes, surtout quand les jeux d'ombres et de lumière naturelles s'en mêlent. Accord mets et bières, sur fond de bain à la bière

Agrandir Le « spa à la bière » du restaurant Bjordödin. PHOTO FOURNIE PAR LE RESTAURANT BJORDÖDIN

Au restaurant Bjordödin, à Arskögssandur, en bordure du fjord Eyjafjördur, chaque plat est associé à une bière « Kaldi » de la microbrasserie locale, la première d'Islande ! Le panorama sur le fjord s'admire en dégustant un Kaldi burger à la viande marinée à la bière. Avant ou après le repas, faites l'expérience du « spa à la bière » attenant. C'est dans une baignoire-barrique remplie de bière et d'eau de montagne où l'on se détend en buvant (à volonté) une Kaldi fraîche. > Consultez le site du restaurant (en anglais) De l'étable au café au lait

Agrandir Au Kaffi Ku, on peut admirer d'un côté une large vallée ou choisir plutôt l'insolite salle à manger vitrée en surplomb de l'étable. PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU KAFFI KU

En dépassant la ville d'Akureyri, puis le fond du fjord Eyjafjördur, se dévoile un paysage plus rural que marin. La ferme Garour élève des vaches laitières dans une étable automatisée. C'est à l'étage qu'on grimpe pour observer le « manège » des vaches qui se rendent (seules) à la machine à traire quand le besoin s'en fait sentir. Le tout en dégustant soi-même un café au lait bien frais ou un plat préparé sur place. Au Kaffi Ku, on peut admirer une large vallée ou choisir plutôt l'insolite salle à manger vitrée en surplomb de l'étable. Les plats servis sont tous des produits de la ferme. Le boeuf et le fameux skyr islandais (fromage frais traditionnel) sont à l'honneur, comme les gaufres à la compote de rhubarbe et crème chantilly maison. Du pain de seigle « géothermique »

Agrandir Le lac Myvatn PHOTO FOURNIE PAR VISITE ICELAND

Agrandir Sur la petite route menant à Namafjall Hverir, on peut voir des fours creusés sous terre et chauffés par vapeur géothermique naturelle. PHOTO ANNE PÉLOUAS, COLLABORATION SPÉCIALE

Près du touristique lac Myvatn, le champ de fumeroles Namafjall Hverir est très impressionnant. Avec un guide de Geo Travel, vous verrez tout cela dans le cadre d'un forfait à la journée incluant des dégustations de produits locaux. Sur la petite route menant à Namafjall Hverir, on assiste à l'ouverture de drôles de fours creusés sous terre chauffés par vapeur géothermique naturelle. Ils sont utilisés par les familles de la région pour cuire le traditionnel pain de seigle islandais, nommé pain Geysir. Il faut 24 heures de cuisson dans une simple « boîte » de lait en carton placée dans l'un de ces fours. On le déguste encore chaud avec de l'omble de l'Arctique fumé. Un pur délice ! > Consultez le site de Geo Travel Un plongeon dans les entrailles de la Terre

Agrandir Les bains Geosea PHOTO FOURNIE PAR GEOSEA