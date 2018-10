Le tour du monde en tartan

On ajoutera que la plupart des tartans «patrimoniaux» sont plus faciles à commercialiser puisqu'ils font partie du domaine public. En revanche, certains tartans, créés plus récemment, sont soumis à des droits d'auteur assez stricts. Il y a quelques années, certaines boutiques pour touristes d'Édimbourg ont frauduleusement vendu des étoffes copiant le tartan officiel de Lady Di, avant de devoir les retirer de la circulation.

Entre les lignes

Avant de faire son choix, il faut savoir que sur un tartan, chaque couleur et chaque motif a une signification. Celui de Sherlock Holmes, par exemple, n'a pas été conçu au hasard. Tania Henzell a volontairement choisi un design correspondant au personnage et à son auteur, Sir Arthur Conan Doyle. «Le bleu et le vert pour rappeler les racines écossaises et irlandaises de Conan Doyle, le jaune pour souligner le succès de cette série policière et la ligne double pour rappeler les liens entre le détective et son collègue Watson», résume la styliste, en nous montrant un échantillon de sa création. À noter que ce tartan est le tout premier à représenter un personnage de fiction, ce dont Mme Henzell n'est pas peu fière.

Même si les tissus sont plus chers (environ 90 $ CAN le mètre), il est aussi fortement recommandé d'acheter un tartan tissé en Écosse, question d'expertise.

Une industrie riche

Avec le whisky, le tartan demeure malgré tout l'un des produits emblématiques de l'Écosse. Il n'y a qu'à voir les boutiques de touristes à Édimbourg, avec leur surenchère de kilts, de foulards, de casquettes, de capes, etc. L'industrie serait à l'origine de 4000 emplois, selon Visit Scotland.

Chez ScotClans, on estime que 80 % des acheteurs viennent de l'étranger. La nette majorité, soit plus de 65 %, serait des Américains (surtout) et des Canadiens (beaucoup). «Normal: ce sont des gens en quête de leurs racines écossaises», résume Amanda Moffet, de ScotClans. Selon elle, les Japonais seraient toutefois de plus en plus nombreux à se «tartaniser».

Emblème local, patrimoine mondial...