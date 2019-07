La génération Instagram a rendez-vous à Budapest

Avec près de 30 000 visiteurs depuis son ouverture en décembre, l'attraction qui se présente comme la première du genre en Europe se classe d'ores et déjà parmi les sites les plus populaires de la capitale hongroise.

Dans la première des 11 salles, entièrement peinte en rose, les visiteurs sont accueillis par des palmiers géants roses et invités à s'assoir sur une banane jaune. Ils croiseront ensuite une licorne en plastique, des rideaux de bananes aux couleurs fluo, une piscine de perles multicolores dans laquelle s'immerger.

« Il y a de plus en plus de supports sur l'internet pour partager des photos. C'est le monde dans lequel nous vivons, que ça nous plaise ou non », observe Mme Gangel, âgée de 33 ans.