Vertigineux Vercors

ALEXIS GACON

La Presse Des sommets aux gorges, toujours à pic, le massif du Vercors, dans le sud-est de la France, vise le voyageur au coeur bien accroché. Falaises vertigineuses, vallées verdoyantes et douceurs gastronomiques, on embarque dans les montagnes russes de ce territoire encore méconnu des touristes.

À l'assaut du Grand Veymont

Agrandir Bon marcheur, il vous faudra huit heures en raquettes depuis la vallée ou six heures à pied si la neige est partie pour arriver au sommet du Grand Veymont. PHOTO ALEXIS GACON, COLLABORATION SPÉCIALE

Au départ, il semble inatteignable. Trop loin, trop haut. Bon marcheur, il vous faudra huit heures en raquettes depuis la vallée ou six heures à pied si la neige est partie pour arriver au sommet du Grand Veymont. S'élevant au-dessus du massif à 2341 mètres d'altitude, il se mérite, le plus haut sommet du Vercors. Pendant la montée - champêtre -, levez la tête, marmottes et bouquetins vous saluent. Quelques centaines de mètres avant le sommet, le spartiate refuge des Aiguillettes vous accueille si vous arrivez tôt. En toile de fond, avant que le soleil ne se couche, les Alpes se dessinent au loin. Magique. Une bonne nuit de sommeil et les derniers mètres vers le sommet, à pic, s'apprivoisent plus facilement. Se faire aspirer par le vide du cirque de Combe Laval

Agrandir La route des Grands Goulets PHOTO GETTY IMAGES

Comme sa soeur et voisine l'Ardèche, la Drôme n'est jamais aussi impressionnante qu'à flanc de falaise. Les routes des Petits et Grands Goulets vous happent, sinueuses et vertigineuses. C'est grâce à ces chemins que le tourisme s'est développé dans le Vercors. Si vous les sillonnez, forcez-vous à affronter du regard les gouffres sur votre gauche. Poursuivez la route direction nord-ouest pour le clou du spectacle, le cirque de Combe Laval. À perte de vue, la vallée s'étale 600 mètres en contrebas. Épique. Avaler une tablette de ravioles

Agrandir Ces petites pâtes nées au XIXe siècle sont garnies d'une farce, habile mélange de fromages. PHOTO ALEXIS GACON, COLLABORATION SPÉCIALE

La Chine a ses dumplings, l'Italie, ses raviolis, Romans-sur-Isère a ses ravioles. Alignées en carrés, comme une tablette de chocolat, ces petites pâtes nées au XIXe siècle sont garnies d'une farce, habile mélange de fromages. Comté ou emmental, mâtiné de fromage frais revenu dans du beurre au persil. Dégustez-les, fraîches, à La Charrette, restaurant festif, que Pierre, natif de Romans-sur-Isère, a bien fait de conseiller. Les gourmands les cuisinent en gratin. Les hérétiques, en dessert, fourrés au chocolat. Le bleu et la brioche

Agrandir La « pogne », une brioche du Vercors PHOTO ALEXIS GACON, COLLABORATION SPÉCIALE

Vous ne pensiez tout de même pas vous en tirer comme cela ! Une fois les ravioles digérées, les restaurants drômois proposent du bleu du Vercors-sassenage. Fromage fort comme les falaises mais moins corsé qu'un bleu des Causses, ses arômes de noisette ont fait de lui une monnaie d'échange pour les agriculteurs au temps des seigneuries. Avant le café, mettez le coup de grâce à votre estomac avec une « pogne » de Romans, brioche locale en forme de couronne, relevée à la fleur d'oranger. Légère, elle guide vers une sieste bien méritée. Marcher dans les pas de la Foulée blanche

Agrandir La Foulée blanche est l'une des courses les plus prisées des fondeurs français. PHOTO FOURNIE PAR L'ÉVÉNEMENT

Passionnés de ski de fond, le massif du Vercors est une page blanche à découvrir. Chaque année à Autrans depuis 1979 s'y déroule l'une des courses les plus prisées des fondeurs français. De 5 à 42 km, le parcours serpente parmi les pins, et la montée du plateau de Gève mettra à mal les mieux entraînés. Seul bémol, lors des hivers chauds, la neige peut se faire rare. Se rappeler la Résistance à La Chapelle-en-Vercors

Agrandir Le Vercors, comme la Corse, fut une terre maquisarde. PHOTO GETTY IMAGES