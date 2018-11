La vie de château à bord du S.S. Maria Theresa

Carnet de bord

Compte rendu, jour par jour, d'une semaine sur le Danube.

Jour 1: Budapest: Bienvenue à bord!

La première journée d'une croisière est toujours un peu spéciale. Il règne dans l'air une sorte de fébrilité collective. Certains passagers passent d'un pont à l'autre pour découvrir le bateau avec l'enthousiasme d'un enfant le jour de Noël. D'autres filent directement au bar pour faire connaissance avec le barman et commander leur premier verre de champagne du voyage.

D'autres encore (j'en suis!) ont choisi de commencer tout de suite l'exploration en profitant d'un après-midi libre pour visiter la capitale hongroise. Le taxi-navette, fourni par Uniworld, nous a laissés au coeur de Budapest, près du square Vörösmarty. La place était animée, avec des stands qui vendaient des plats typiques, comme des langos, des galettes frites frottées à l'ail servies avec de la crème sure et du fromage. On était dimanche: les rues grouillaient de vie.

Le soir, après le souper, tous les passagers se sont retrouvés sur le pont supérieur. Le bateau devant changer de port d'ancrage, c'était l'occasion de faire une croisière nocturne pour voir Budapest tout illuminé. Le clou de la soirée: le spectacle du parlement mis en lumière par des milliers d'ampoules blanches qui se reflétaient sur le Danube, tranquille comme une mer d'huile...

Jour 2: Budapest: Buda à vélo... Pest à pied

En croisière, les activités au sol s'avèrent souvent des visites guidées. Uniworld ne fait pas exception. Toutes les visites se font en anglais. Aujourd'hui, la grande question reste de choisir le moyen de transport qui nous sied: à pied, à vélo ou en autocar climatisé.

La visite à pied (et en métro) nous a menés dans des coins moins touristiques, fréquentés par les habitants. C'est ainsi qu'on a découvert le marché public Feher Vari, à Buda, sur la rive ouest du Danube.

Ici, on peut trouver des montagnes de choucroute, du porc sous toutes ses coupes, mais, surtout, s'offrir un lunch pour une poignée de forints. Un repas trois services pour l'équivalent de 5 $ ! Une aubaine, si on accepte de communiquer par le langage des signes, car l'anglais est fort peu pratiqué dans le quartier. Le grand marché couvert, du côté Pest, est, lui, plus fréquenté par les touristes. C'est le lieu pour faire provision de paprika hongrois!

L'après-midi a été l'occasion de découvrir à mon rythme Buda à vélo: une large piste cyclable passe devant les églises, au pied du palais royal et jusqu'à l'île Marguerite, poumon vert et fleuri de la ville. Le S.S. Maria Theresa transporte 15 vélos qu'on peut emprunter gratuitement. Une bien belle idée! Peu importe à quoi les passagers auront occupé leur journée, pour plusieurs, Budapest restera la ville coup de foudre du voyage.

Jour 3: De Budapest à Vienne: Du yoga aux arias

Preuve a été faite aujourd'hui qu'en croisière, on peut multiplier les activités jusqu'à l'essoufflement. Entre le yoga matinal de 7 h 30 dans le salon Habsburg (fourchette d'âge des participants : de 21 à 87 ans) et le concert de fin de soirée à Vienne, la journée a passé à la vitesse grand V. Déjà, le bateau a navigué dans 3 pays en moins de 12 heures: la Hongrie, la Slovaquie - où nous avons fait une visite éclair de Bratislava - et l'Autriche!

En après-midi, alors que le bateau mettait le cap sur le pays de Mozart, on a eu droit à un programme éclectique à souhait, dans le grand salon: conférence sur l'histoire des Juifs de Vienne et cours de valse! «Un-deux-trois, un-deux-trois...»

Après le souper à bord, les passagers étaient conviés à un concert de musique classique dans une salle du quartier historique. Sept musiciens, deux sopranos et un ténor ont interprété les airs les plus connus de Mozart, Strauss, Offenbach. Au retour, le chef nous attendait avec une surprise: champagne, hot-dogs et bretzels pour tous!

Jour 4: Vienne: En groupe

Vienne ne se visite pas en une journée, encore moins en une matinée. C'est pourtant le tour de force que doivent accomplir les croisiéristes. La journée débute au Musée d'art avec une visite privée, au petit trot, de certaines salles avant l'ouverture des guichets. Vite, vite, un cocktail sous la coupole, les guides nous attendent pour la visite du district historique. Ici, le Hofburg, la résidence des Habsbourg. Là, le musée d'histoire naturelle, plus loin la cathédrale Saint-Étienne (Stephansdom)...

Retour au bateau pour le lunch, puis rebelote. Cette fois, la visite se passe au Versailles viennois, le château de Schönbrunn. Le terrain est presque grand comme Monaco, le palais compte 307 pièces, dont 40 sont ouvertes au public. Il faudrait trois jours pour en faire le tour: on a deux heures, top chrono. Forcément, c'est frustrant. Surtout que la visite de Schönbrunn est un supplément - 49 euros par personne - que j'ai choisi d'ajouter à l'horaire. Essoufflant!