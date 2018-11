Calistoga Motor Lodge and Spa: un air de vacances dans la vallée de Napa

Notre verdict

Prix pour une nuitée

Le prix d'une chambre avec un très grand lit varie de 230 $CAN plus taxes par nuit en semaine à 410 $CAN plus taxes la fin de semaine. Le motel dispose aussi de chambres plus grandes et plus dispendieuses. Le petit-déjeuner n'est pas inclus.

On en parle parce que...

La ville de Calistoga est située dans le nord de la vallée, à 45 minutes de la ville de Napa et à près de deux heures de San Francisco. Cette distance se révèle un atout si on veut éviter la horde de touristes souvent très nombreux dans les vignobles plus au sud dans la vallée. L'emplacement est parfait: le célèbre Château Montelena ou le Clos Pegase se trouvent à trois kilomètres chacun du motel. La ville de Santa Rosa et les vignobles de Sonoma sont également tout près.

Ce qu'on a aimé

L'ambiance décontractée et le look rétro des installations. La qualité des services pour le prix et la proximité avec la ville de Calistoga. On adore par-dessus tout la carte routière créée par le motel qui propose des parcours avec les meilleures adresses gourmandes du coin. Elle contient des perles!

Un bémol

Les chambres peu insonorisées (comme dans un vrai motel!). On tente d'y remédier en laissant des bouchons d'oreille tout neufs dans la table de chevet.

Un endroit à recommander pour...

Tout le monde. Aussi bien les couples que les groupes et les familles. À condition de ne pas avoir le sommeil trop léger.