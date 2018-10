Délices de stations-service en route vers la Floride

(Caroline du Nord) Sur la route vers la Floride, il est étonnamment possible de faire le plein d'essence et de bien manger à la même adresse. Voici notre guide des meilleurs endroits où se ravitailler en Caroline du Nord, à mi-chemin entre Montréal et les vacances.

BIEN MANGER À LA STATION-SERVICE, VRAIMENT?

«Dans la région, c'est souvent dans les stations-service qu'on mange le mieux», déclare Ashby Brame, sur le ton le plus normal du monde. Devant notre air stupéfait, elle se met à énumérer des adresses à la dizaine.

«C'est vraiment quelque chose qui n'est pas étrange, ici. En fait, c'est plutôt dans la norme», précise celle qui est née et a grandi dans le comté de Johnston, territoire traversé par l'Interstate 95, en Caroline du Nord.

Responsable des relations publiques au bureau de tourisme, Ashby explique que la région a longtemps été reconnue pour ses champs de tabac. Avec la baisse de popularité de la nicotine, les fermiers se sont toutefois tournés vers d'autres cultures comme la patate douce et le soya. Ils élèvent aussi des porcs.

La région a une longue histoire agricole et les «moms and pops stores» qui vendent sous un même toit de l'essence, de la nourriture, des vêtements et de l'équipement agricole font toujours partie de la culture des gens qui habitent le comté, affirme Ashby.

«Le coin a été longtemps si rural, et il l'est encore, qu'on dirait qu'on ne s'est jamais complètement débarrassés du concept de magasin général», affirme la trentenaire, attablée devant une assiette de côtes levées, servie dans le restaurant d'une station-service à l'enseigne de la British Petroleum (BP).

Selon Ashby, les partenariats entre stations d'essence et restaurants présentent un intérêt pour les deux types de commerces. Les clients qui ont besoin d'essence risquent de prendre une bouchée; ceux qui veulent manger risquent de remplir le réservoir de leur véhicule. On est à l'ère de l'optimisation de son temps, quoi!

Ashby explique également que son district ne compte pas une tonne de locaux ayant du potentiel pour les restaurateurs. La région commence à peine à voir de nouveaux projets commerciaux et immobiliers.

«Plusieurs restaurateurs de la région n'ont pas les fonds nécessaires pour ouvrir leur commerce. Mais il y a ces stations d'essence qui ont de petits espaces à louer, à des prix raisonnables. Pour les gens qui se lancent en affaires, c'est souvent une occasion, une manière de commencer petit et de voir si leur commerce va fonctionner», explique Ashby Brame, responsable des relations publiques au bureau de tourisme.

Restos à succès

Commencer petit. C'était en quelque sorte l'idée de Jerry Stephenson Jr lorsqu'il a décidé d'ouvrir The Redneck BBQ Lab. Ce concurrent aguerri de concours de barbecue cherchait un local dans la municipalité de Benson lorsqu'il est tombé sur un espace laissé vacant par un Dairy Queen, dans une station BP.

«Je cherchais un local pour mon service de traiteur, mais comme il y avait une fenêtre pour le take-out, je me suis dit qu'on cuisinerait pour les gens qui veulent ramasser un sandwich ou un repas pour leur famille. Je ne pensais jamais que les gens viendraient s'asseoir ici pour manger», raconte Jerry, dans son restaurant où il expose ses dizaines et ses dizaines de trophées.

Non seulement les clients mangent sur place, mais ils font même la file jusqu'à l'entrée pour goûter au porc effiloché ou aux burnt ends, bouts de viande un peu trop cuits, qui sont souvent écoulés avant la fin de la journée.

À quelque 30 km de là, Jerry Fitzgerald a quant à lui cédé à la pression des habitants de Clayton qui lui demandait d'ouvrir un restaurant dans son dépanneur.

«On avait des trucs comme des saucissons séchés et des sardines, mais les gens voulaient un restaurant. Je n'avais pas beaucoup d'argent, alors je me suis mis à réfléchir à des hot dogs. Tout ce que ça me prenait, c'est un cuiseur à la vapeur pour les pains et les saucisses, puis une mijoteuse pour le chili.»

Trente-six ans après avoir ajouté un petit comptoir de restauration et deux tables à son dépanneur The Grocery Bag, Jerry affirme qu'il a vendu six millions et demi de red dogs, chiens chauds contenant une saucisse rouge vif, un classique de cette région des États-Unis.

Pas si mal pour un homme qui hésitait à ouvrir un resto!

L'après-Florence?

L'ouragan Florence qui a balayé la Caroline du Nord à la mi-septembre n'a pas épargné le comté de Johnston. La région a subi des inondations et des glissements de terrain. Un mois après la violente tempête, les infrastructures qui accueillent les touristes dans Johnston ont cependant toutes rouvert leurs portes. L'Interstate 95, qui a été fermée près de la frontière de la Caroline du Sud, a elle aussi été rouverte. Il est donc possible de traverser l'État et de s'y arrêter pour manger sans problème.