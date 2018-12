Toronto en trois nouveaux hôtels

Ève Dumas

La Presse La Presse Suivre @EveDumas Plusieurs hôtels chics ont vu le jour à Toronto, dernièrement. Nous vous en présentons trois, aux styles vraiment distincts, dans des quartiers tout aussi différents.

Le douillet: Kimpton Saint George Situé dans The Annex, mieux connu aujourd'hui comme étant le quartier où habitait Meghan Markle, duchesse de Sussex, le Kimpton Saint George est en face du Bata Shoe Museum, à deux pas du Musée royal de l'Ontario et à 10 minutes de marche des boutiques de luxe de Yorkville. Ici, on préfère nommer le foyer de l'hôtel un «living room». C'est vrai qu'avec ses alcôves, ses divans, ses coussins moelleux, ses jolies tables d'appoint et son magnifique foyer, l'espace commun du Saint George nous fait tout de suite nous sentir à la maison; la sienne ou celle d'une connaissance avec beaucoup de goût! L'impression se poursuit dans les corridors et dans les chambres, où l'effet douillet se traduit par des arches en bois, de l'éclairage tamisé, des accents de velours et de laiton. Chacune des 188 chambres est équipée d'un mignon haut-parleur bluetooth Leff Amsterdam. Les 20 suites incluses dans ce nombre ont en plus un tourne-disque. On trouve aussi un tapis de yoga, de nombreuses collations sucrées et salées et les beaux produits d'Atelier Bloem. Le centre de conditionnement physique est ouvert 24 h. Lorsque la saison le permet, il est possible d'emprunter des vélos pour circuler dans la ville. Du rez-de-chaussée, on a accès au Fortunate Fox, ancienne taverne étudiante rafraîchie en «gastro-pub» assez élégant pour ne pas jurer avec le décor de l'hôtel, mais tout de même très accessible, côté offre alimentaire et prix. Nous y avons mangé une salade Cobb tout à fait correcte, tandis que des jeunes de l'université voisine jouaient aux fléchettes en buvant de la Guinness. Le Kimpton aime se targuer de sa capacité à se fondre dans le décor d'un quartier. Au Saint George, c'est réussi! Chambres à partir de 206 $ (moins cher le week-end!), animaux de compagnie acceptés. https://www.kimptonsaintgeorge.com/

Agrandir Le Broadview Hotel Photo fournie par l'hôtel

Le cool: Broadview Hotel Cet hôtel de toute beauté est à n'en point douter le symbole le plus majestueux de la «revitalisation» des quartiers Riverside et Leslieville, dans l'est de la ville. Ancien bar de danseuses et maison de chambres, l'immeuble historique a été racheté par un promoteur torontois, qui a décidé de se lancer dans l'hôtellerie - plutôt que de construire une autre tour de condos -, à la demande du quartier. Il a fallu du temps pour reloger dans le quartier tous les habitants de l'édifice, avec l'aide de la Ville et de l'organisme communautaire WoodGreen. Puis la (re)construction ne fut pas non plus de tout repos, la contrainte de conserver les façades historiques est et sud du bâtiment datant de 1891 a posé quelques défis. Côté déco, on remarque des références à toutes les époques et à toutes les fonctions de cette construction de style néo-roman, qui a été une banque, un club social, un hôtel, etc. Vous remarquerez un petit clin d'oeil au passé coquin des lieux au fond du panier de produits proposés dans les chambres! Le Broadview a finalement accueilli ses premiers clients à l'été 2017, tout doucement. Beaucoup plus qu'un hôtel de 58 chambres, le Broadview, c'est aussi un café-bar, un restaurant cossu (The Civic) et un bar sur le toit (The Rooftop) ouverts à tous. Le week-end, l'ensemble du quartier s'y donne rendez-vous, si bien qu'il devient parfois pénible d'accéder à sa chambre ! De la nôtre, au cinquième, on entendait d'ailleurs assez bien la basse du bar au septième étage. Bref, ce n'est pas un hôtel pour ceux et celles qui cherchent la quiétude. Mais si la fête, le «people watching» et la découverte de nouveaux quartiers excitants vous intéressent, le Broadview est une belle adresse à considérer. Chambres à partir de 263 $. https://www.thebroadviewhotel.ca/

Agrandir Les chambres de l'Hotel X situées aux étages supérieurs offrent une vue spectaculaire de la ville. Photo fournie par l'hôtel