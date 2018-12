Noël à la torontoise

En profiter encore un peu

Voici d'autres expériences qu'on peut s'offrir, voire offrir en cadeau à des amis, des membres de sa famille, des clients ou une âme soeur «torontophile».

Pause détente

Peut-être aurez-vous envie de vous réchauffer au spa, au terme d'une journée à patiner, flâner ou magasiner. On ne peut pas tous se permettre de rester au chic hôtel Four Seasons. Mais pour 200 $, on peut s'y faire masser et avoir accès aux installations cinq étoiles qui comprennent une grande piscine, un bain chaud, un hammam, des aires de repos, des boissons chaudes et des grignotines à volonté. Pendant quelques heures, relaxez comme les gens riches et célèbres de ce monde!

www.fourseasons.com/toronto/spa

Aventure culinaire

Ce qu'on a aimé de notre virée gourmande dans l'est de la ville, avec Kevin Durkee, propriétaire de Culinary Adventure: son choix d'adresses populaires, mais pas nécessairement à la mode, qui ont toutes de fort jolies histoires. Pour en apprendre plus sur les quartiers de Toronto - par le ventre et aussi par les oreilles -, c'est une excellente option. Le prix est tout à fait raisonnable, en plus, à 86 $ pour deux à trois heures de visites.

https://culinaryadventureco.com/

Faire le Grant Tour!

Le chef Grant van Gameren est sans conteste l'un de ceux qui a contribué à l'indice de coolitude de la Ville Reine. Après son départ du (défunt) Black Hoof, il a ouvert Bar Isabel, un restaurant à tapas. Puis il y a eu Bar Raval, Tennessee Tavern, Harry's Charbroiled, Pretty Ugly, El Rey, Quetzal et Rosalinda. Le bourreau de travail sait bien s'entourer. Chaque projet est singulier, du léché Quetzal, où les chefs Julio Guajardo et Kate Chomyshyn cuisinent des spécialités mexicaines méconnues avec un raffinement exceptionnel, à la crade mais attachante Tennessee Tavern. On les aime tous!

Une partie des frais de ce reportage a été payée par Tourism Toronto, qui n'a exercé aucun droit de regard sur le contenu du reportage.