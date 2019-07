 À Taïwan, un «village graffiti» veut soulager la solitude des personnes âgées 

Derrière lui, un villageois âgé passe péniblement son chemin appuyé sur une canne dans la grand-rue décorée de fresques colorées.

« Ce village est plein de vieilles gens », se lamente l'artiste de 55 ans. La plupart des jeunes, dont ses propres enfants, sont partis pour la ville et les plus âgés se sentent seuls.

Cet ancien gardien de prison et jardinier, aujourd'hui conseiller artistique d'un parc scientifique, peint pour son plaisir depuis 2007.

Ses fresques murales font venir à Ruan Chiao de jeunes visiteurs prompts à prendre des selfies dans les endroits qui s'y prêtent.

« Ces dessins attirent de nombreux touristes et les vieux ne s'ennuient plus autant. C'est ma plus grande réussite », se réjouit M. Wu.

Poupées Barbie

Taïwan compte ainsi une poignée de « villages graffiti » qui cherchent par l'art à insuffler de la vie dans des campagnes désertées par la jeunesse.